南消七大萬聖節出擊！防火繪本搭配CPR　幼兒防災教育不缺席

▲消防人員以防火繪本結合角色扮演，帶領幼兒學習火場逃生知識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接萬聖節到來，台南市政府消防局第七大隊中正分隊31日上午前往台南市第一幼兒園，舉辦一場兼具趣味與教育的防火防災宣導活動，消防人員以「寓教於樂」的方式，結合防火故事繪本與CPR實作，讓幼兒在遊戲與互動中學習正確的消防安全與急救知識，現場氣氛熱烈。

活動由中正消防小隊長陳俊宇與隊員郭育廷主導，設計多項互動環節，內容包括「防火故事繪本劇場」、「小小消防衣體驗」、「CPR救護教學」與「消防童車展示」等。

其中，消防員以自製防火主題繪本搭配角色扮演，生動呈現「火災時不躲藏，要大聲呼叫」的觀念；現場孩童穿上迷你消防衣興奮不已，透過親身體驗了解消防工作的辛勞。

此外，消防人員也針對幼兒園師長示範簡易CPR步驟，並利用娃娃輔助教學，向幼童講解「打119求救」的重要性；活動最後以有獎問答作結，小朋友們踴躍搶答、笑聲不斷，展現滿滿學習熱忱。

第七大隊大隊長石家源表示，幼兒時期是建立安全觀念的關鍵階段，此次活動以故事結合體驗，讓孩子們自然吸收防火與急救知識。他也提醒家長，烹煮時務必遵守「人離火熄」原則，並安裝住宅用火災警報器，為家庭安全多添一道防線。

消防局長李明峯指出，消防局持續以創意結合教育，透過多元宣導將防火、防災及救護觀念向下扎根。此次萬聖節活動不僅讓孩子們快樂學習，也達到防災教育目的，期盼共同打造台南成為安全、宜居的韌性城市。