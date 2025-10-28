台美建立反毒論壇平台　美國聯邦緝毒署前署長抵台交流

▲台美聯合舉辦2025《臺灣司法毒品處遇國際論壇》。（圖／記者劉昌松翻攝，下同）



記者劉昌松／台北報導

促進國際合作反毒，昨(27)日台美聯合舉辦2025《臺灣司法毒品處遇國際論壇》，以「邁向整合的時代」為主題，於台大集思國際會議中心登場，美國毒品法庭專業人士協會及聯邦緝毒署教育基金會高層均來台參加。由於近日美國大規模動員境外掃毒，聯邦緝毒署前署長湯瑪士·哈里根(Thomas M. Harrigan)也抵台進行演講，分享國際面臨毒品的嚴峻挑戰與最新策略。

台美聯合舉辦的2025《臺灣司法毒品處遇國際論壇》，由法務部、衛生福利部、美國毒品法庭專業人士協會、美國聯邦緝毒署教育基金會、中國信託反毒教育基金會及台灣毒品處遇政策研究學會共同主辦，今年已經進入第七屆。由於近年來台美聯合緝毒行動增加，司法戒癮治療處遇合作也持續提升，論壇上雙方反毒領導人士，包括行政院林明昕政委、法務部鄭銘謙部長、衛生福利部莊人祥次長、高檢署張斗輝檢察長及多位司長皆親自出席，美國毒品法庭專業人士協會執行長卡森·福克斯(Carson Fox)也率領營運長及高層主管來台參加。台美雙方針對9項議題進行專業交流，現場聚集超過350位國內實務工作者聆聽，討論熱烈，此為國內近年來促進台美合作反毒交流的最重要盛會。

法務部鄭銘謙部長致詞時表示，自106年推動「新世代反毒策略行動綱領」，統計數據顯示，施用毒品總人數由60,285人降至42,893人，減少28.8%，第一次施用毒品的人數（新生人口）也由14,017人降至8,909人，減少36.4%，顯見反毒工作有發揮成效。鄭銘謙部長也表示，政府未來4年將再投入新臺幣150億元，並聚焦於協助毒品施用者重建社會支持網絡，法務部將持續與衛福部加強合作，提升緩起訴戒癮治療的質量，並完善出監轉銜機制，公私協力共同推動，希望將再度施用毒品的人口降低。鄭銘謙也對美方來台分享表達感謝，期許論壇促進台美反毒合作，提升司法戒毒效能。

論壇的另一項亮點，是《美國成年治療法庭最佳實務準則》中文版的發表，由台北地檢署林達檢察官主持翻譯及審定，臺灣毒品處遇政策研究學會李聖傑理事長表示，這本美國毒品法庭協會的經典文本，彙整治療法庭和處遇計畫所需的實務指南，台灣是世界上第一個取得中文版授權的國家，這份準則具有重要的實務指引價值。美國毒品法庭協會執行長卡森·福克斯(Carson Fox)也上台見證，並當場表揚中文版全體譯者，包括林達檢察官、紀凱峰律師、劉佳穎律師、鄧善娟博士等人的貢獻。

本屆論壇擴大舉辦，台美共同規劃9項議題，形成國內實務界重要的交流互動平台。論壇的議程設計涵蓋美國實務經驗、台灣本土實踐驗收、制度檢討與政策建構，以及心理輔導與新興毒品的應對策略，對於台灣司法毒品處遇制度的優化與進步奠定堅實基礎。

另外特別的是，由於觀察勒戒在近年來有修正改革的呼聲，論壇特別安排法務部檢察司長張曉雯主持修法場次，邀請北檢林達檢察官針對「觀察勒戒制度的廢止與重建」，進行專題報告，他提到1980年代初創的觀察勒戒，是因應當時海洛因氾濫而設計的制度，現在盛行的毒品是安非他命和新興毒品，所以應該修法推動改革，才能更有效應對毒品情勢，並且減少司法繁複的程序，國衛院王聲昌醫師和矯正署郭適維編審也回應當前困境，都呼籲盡速修法改革。

論壇議題多元，大會並安排中華民國解癮戒毒協會的李欣怡、簡辰方、彭世璇等多位心理師，針對「司法非自願個案的心理輔導與正念訓練」，進行實務教育訓練，引進心理輔導與正念訓練等新的心理治療專業，豐富對司法非自願個案的處遇計畫。

本屆台美論壇的舉行，有助於促進台美反毒合作，讓台灣司法毒品處遇在新世代反毒策略行動綱領的指導下，達成諸多具體助益：引進國際最佳實務指南、強化實務與政策合作、深化處遇計畫內涵，推動制度改革，為台灣毒品處遇制度的優化與進步奠定堅實基礎。