手栽一株株的「紅骨仙草」　國際生體驗嘉義水上的農耕智慧

▲▼ 國立中正大學USR團隊推動跨文化永續農耕 。（圖／林緗亭提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國立中正大學「科學都滾的耕心農業」USR團隊日前在地球與環境科學系陳建易教授帶領下，率領來自義大利、印度、巴基斯坦、泰國、越南及坦尚尼亞等國的國際學生與台灣學生共26人，前往嘉義縣水上鄉樂齡示範基地進行跨文化交流與紅骨仙草種植體驗。此次活動由基地黃意萍主任與忠和社區發展協會張順興理事長及鄭惠美總幹事親自接待，展現出地方社區的熱情與包容，也讓國際學生深刻體驗臺灣農村的溫暖與創新。

活動當天，中正大學團隊首先前往溪東公園，與水上鄉鄉長林緗亭及忠和村村長張順興會合，進行「蚯蚓蚓糞栽培」體驗。國際學生與在地長者共同動手，使用蚓糞有機肥料，栽種象徵希望的紅骨仙草盆栽，為即將於11月舉辦的仙草祭典暖身。現場氣氛熱烈，世代交流與文化分享交織出溫馨的畫面。

林緗亭鄉長介紹，水上鄉的「紅骨仙草」是地方獨有品種，莖部呈紅色、耐熱性強，兼具藥用與經濟價值，代表著地方農業智慧的結晶。活動中，長者們親手教導學生仙草種植技巧，並分享世代傳承的農耕故事。國際學生則回應以自身國家的農業經驗，討論氣候變遷下的永續耕作挑戰與機會，達成跨國知識交流的目標。

在忠和活動中心用餐時間，樂齡長者為中正大學師生精心準備了燒草碗粿與仙草飲品，展現臺灣農村待客的熱情。中正大學團隊也以曼妙舞姿回敬，博得現場熱烈掌聲。活動隨後移師位於水上鄉嘉義縣樂齡學習示範中心基地，國際學生參觀高齡者多元學習教室、AI數位課程空間及手作教學區，對於臺灣完善的高齡教育與社區照護系統驚嘆不已。

來自印度的國際學生Uttara分享道：「在印度，長者多與家人同住，但像這樣有系統的高齡學習與社區支持中心非常少見。這是我第一次看到長者如此快樂學習、創作與交流的環境。」越南學生Nuong也表示：「這裡的數位教學設備與課程內容令人驚訝，讓我看見臺灣如何結合科技與人文，推動樂齡共學。」

活動最後，在樂齡中心長者與國際學生合跳舞蹈中畫下完美句點。笑聲、音樂、擁抱與文化交融，象徵世代共學與文化共榮。現場長者感動地表示：「我們一輩子沒見過這麼多國家的學生來我們社區，真是難忘的回憶。」中正大學學生王晉文則說：「這個基地太棒了，應該每兩個月就來一次，和長者們一起學習與交流。」

陳建易教授表示，本次活動不僅推動友善環境的永續農耕，也建立學校與社區合作的新典範。透過紅骨仙草這項地方農業文化媒介，成功串連了青農、老農與國際學生，實踐了USR「在地扎根、全球連結」的教育理念。