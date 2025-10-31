黃仁勳：輝達希望Blackwell晶片銷往中國　但無具體計畫

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

輝達執行長黃仁勳（Jensen Huang）31日向媒體記者表示，儘管現階段無具體計畫，但仍希望把Blackwell系列晶片銷售給中國客戶。黃仁勳說明，在與中國國際貿易促進委員會會長任鴻斌（Ren Hongbin）的會面過程中，雙方並未討論到晶片銷售事宜。

彭博報導，Blackwell是輝達最新一代的人工智慧半導體，在美中貿易談判被視為潛在籌碼。在本周美國總統川普與中國國家主席習近平的會談中，並未討論授權銷售這些產品，美方表示，輝達與中國政府仍需持續針對其進入中國市場的問題進行協商。

就在稍早，黃仁勳在APEC企業領袖峰會發表演說，他讚揚南韓舉辦具有歷史意義的APEC，南韓的團結與科技領導力展現出其全球影響力。

黃仁勳指出，電腦產業正因人工智慧而經歷根本性的轉變，稱這是數十年來最重要的平台變革。他也提到輝達與南韓長期的合作關係，回顧公司在25年前推出GeForce，協助開創電玩與電競產業。他表示，輝達的技術如今已廣泛應用於全球各行各業。

黃仁勳表示，電腦產業在過去60年間大致維持相同模式，如今隨著人工智慧與加速運算的發展，整個運算架構的每一層都正在被徹底改變。輝達一直在快速成長，但在過去六個月中，其成長似乎顯著加速。