LIVE／黃仁勳登APEC CEO高峰會演說　談與南韓合作「AI同盟」

記者羅翊宬／編譯

亞太經合會（APEC）企業高峰會今（31）日下午在南韓慶州登場，全球媒體焦點聚集在睽違15年再度訪韓的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳（Jensen Huang）身上。他預計當地時間下午3時55分（台灣時間下午2時55分）登台發表長達30分鐘的特別演說，並宣布與南韓企業的「驚喜合作」。

稍早，黃仁勳在慶州和白會議展覽中心獲得南韓總統李在明接見，輝達也宣布將與三星電子、SK集團、現代汽車、Naver等南韓企業與南韓政府合作，期盼達成「AI同盟」，並分配26萬張輝達最新GPU給上述南韓企業與政府，規模達14兆韓元。

根據韓媒《YTN News》，黃仁勳今日在慶州藝術殿堂舉行的APEC CEO高峰會上擔任特別演講嘉賓，預計闡述輝達在全球技術革新中的新藍圖，內容將圍繞人工智慧（AI）、機器人與自動駕駛等技術創新構想。稍晚下午5時30分，他將面對全球媒體召開記者會，說明具體合作方向與未來布局。

黃仁勳此行不僅是自2009年以來首次正式訪韓，也被視為「韓國科技圈的大事件」。他昨（30）日晚間在首爾市江南與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣共同出席被稱為「깐부（好友）」的非正式聚會後，暗示「將有令人振奮的宣布」，強調將與朋友們一起為南韓的未來打造驚人的成就。

▲黃仁勳將輝達推出的創始版個人超級電腦NVIDIA DGX Spark贈送給李在鎔、鄭義宣。（圖／路透）

外界推測，輝達可能將優先向三星電子、SK集團、現代汽車與NAVER等韓國主要企業供應AI運算核心──圖形處理器（GPU），以強化彼此在人工智慧與數據中心領域的合作。這不僅能協助三星與SK加速擴張數據中心，現代汽車也能在自動駕駛與機器人開發上運用相關技術。

同時，市場也關注輝達是否會宣布與南韓半導體產業啟動第6代高頻寬記憶體（HBM）合作專案。業界分析，輝達若持續向三星與SK海力士採購HBM晶片，並在AI加速器中搭載使用，將形成互惠雙贏的產業鏈，為全球AI競賽注入新動能。

黃仁勳領導的輝達目前為全球市值最高企業之一，今年突破歷史性的5兆美元（約新台幣7千兆元）關卡，象徵AI浪潮的巔峰。隨著今日特別演講登場，外界預料他將再度掀起全球AI產業的話題熱潮。