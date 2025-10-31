北市府、新壽分手費估40億　李四川曝農曆年前有望與輝達簽約

▲台北市副市長李四川受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

輝達確定落腳北士科T17、18，目前北市府、新壽正持續就地上權解約一事進行談判協商。針對協商的進度，台北市副市長李四川今（31日）表示，市府除了返還32億成本外，新壽有提一些大項，「算起來，大概跟上一次估的8億差不多」，也就是分手費初估約40億左右。另外，李也提到，都市變更、輝達提出計劃書整個過程約3個月，希望在農曆過年前能完成簽約。

針對與新壽談判的進度，台北市長蔣萬安說，上週新壽的記者會也公開說明，他們取得相關的成本回去之後，北市府後續就會啟動合意解約的程序，「所以，如果一切順利，我們當然希望可以在下個月中以前，順利的完成合意解約的程序」。

李四川則表示，昨天地政局跟法務局初步跟新壽協商，新壽有提一些大項，「算起來，那個錢大概跟我們上一次估的8億差不多」。傳出台新新光金控董事長吳東亮表態不要設計費？李表示，大項裡面就是新壽花的錢，這裡面包含什麼內 容，可能要下禮拜才會知道。至於外傳新壽願意解約是因台積電創辦人張忠謀去勸說？李說，不知道。

接著記者問到，都發局表示，都市變更大概3個月就可以完成，最快其實明年1月就可以進行？李四川說明，現在大概有3件事，第1件事就是跟新壽解約，解約完了以後才能簽約；簽約時輝達必須要有一個投資的計畫書，要經過審查，而輝達表示，做計畫書要差不多要2個月。

李四川指出，那原則上輝達的計劃書跟都市計畫是可以並行的，而都市計畫因為有公展1個月的規範，所以初估大概在3個月內這兩部分都可以完成。

李四川說，市長談到最晚要在明年中簽約，但要求要盡快，「原則上，我是跟我們所有的幕僚表示，希望在農曆過年前我們就要完成簽約」。

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家祥攝）