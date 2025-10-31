快訊／黃仁勳獲李在明接見　宣布輝達與南韓企業結「AI同盟」！

▲輝達執行長黃仁勳31日獲得南韓總統李在明接見，宣布輝達與南韓政府、現代汽車針對AI合作簽署協議。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明今（31）日於亞太經合會（APEC）在慶州舉行期間，接見輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，雙方宣布展開大規模AI合作。南韓政府與三星、SK、現代汽車、Naver、LG等企業將從輝達引進總計26萬張最新型圖形處理器（GPU），透過工廠與基礎設施結合為「AI同盟」，預計總規模最高達14兆韓元，目標將南韓打造成亞太區AI創新中心。

根據《韓聯社》，李在明稍早在慶州和白會議展覽中心接見黃仁勳、三星電子會長李在鎔、SK集團會長崔泰源、現代汽車會長鄭義宣、Naver議長李海珍。李在明表示，南韓將致力成為亞太AI首都，並吸引包括黑石（BlackRock）、OpenAI等全球企業參與AI發展計畫。

李在明強調，NVIDIA作為AI創新的領航者，將與南韓政府及企業協作，為國內AI產業提供完整基礎設施與技術支持，同時帶動國際社會的實質貢獻。黃仁勳則指出，南韓具備完整的半導體、製造、通訊與AI創業生態，是AI產業布局的理想地點。

此次合作將導入最新GB200「Grace Blackwell」GPU及部分RTX 6000系列GPU，南韓政府將獲得輝達配置5萬張最新GPU，三星電子、SK集團、現代汽車則各獲得5萬張，Naver則分配6萬張，透過AI工廠的建立，推動半導體、製造、通訊及智能交通等產業的AI應用與數位轉型。

專家分析，GPU供應全球緊張，南韓獲優先分配，有助加速國內主權AI建設，建立國際競爭力。

▲黃仁勳與李在鎔、鄭義宣喝起「交杯酒」。（圖／VCG）

在產業應用方面，三星電子將運用NVIDIA平台（NeMo Tron、CUDA-X、Omniverse）建立半導體AI工廠，透過數位孿生（Digital Twin）技術提升製造效率與良率，並開發家庭用機器人。

李在鎔表示，NVIDIA的AI技術將幫助南韓企業掌握未來產業標準並引領創新。SK集團則計畫設計AI工廠，強化半導體研究與生產、雲端基礎設施，並透過RTX Pro 6000 GPU提供國內專用AI平台。

現代汽車則將與政府合作，投入約30億美元（約4.3兆韓元）拓展物理AI（Physical AI）領域，應用於自駕車、智能工廠與機器人系統，並建置5萬張GPU的AI工廠以加速大型模型訓練。物理AI指AI在現實世界中理解視覺、語言並執行物理行為的能力，被視為推動智能交通與機器人產業的重要技術。

LG電子也將加入合作行列，專注於醫療與機器人領域，利用超大型AI模型「Exaone」支援創新研究，並與國內AI研究單位及企業共同開發主權大型語言模型（Sovereign LLM）。此外，NVIDIA與南韓企業還將在6G網路、AI原生無線接入網（RAN）、量子運算等領域進行合作，推動AI整合通訊網路及高性能計算技術的應用。

報導分析，此次合作不僅是硬體交易，而是一項「平台聯盟」，透過NVIDIA的軟硬體生態系統建立AI工廠，結合南韓產業鏈與政府資源，將加速南韓在全球AI競爭中的地位。黃仁勳也將在APEC CEO峰會上公開此次合作計畫細節，顯示南韓已成為NVIDIA全球AI戰略的重要樞紐。