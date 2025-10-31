黃仁勳一句「全球都聽K-pop」掀熱潮！　韓網嗨：立刻買輝達股票

▲黃仁勳在GeForce Gamer Festival活動上介紹LE SSERAFIM。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳魅力持續延燒！他昨（30）日在首爾出席由輝達舉辦的GeForce Gamer Festival活動，親自邀請韓國人氣女團LE SSERAFIM登台演出，還在台上高喊：「現在全世界都在聽K-pop！」一句話讓現場氣氛沸騰，也讓韓國鄉民瞬間「爽翻」，直呼：「我要立刻買輝達的股票！」

黃仁勳K-pop發言掀熱議 韓國鄉民嗨翻「我要買輝達股票！」

這場GeForce Gamer Festival活動在首爾COEX舉辦，為紀念輝達的GeForce顯示卡進入韓國市場25週年。黃仁勳一登場就博得滿堂彩，他盛讚韓國的遊戲文化是全球電競的起點，笑稱「沒有GeForce，就不會有NVIDIA！」

接著，他請出三星電子會長李在鎔與現代汽車會長鄭義宣共同登台，三巨頭還分享前一晚在江南吃炸雞配啤酒的趣事，黃仁勳更打趣地稱兩人是自己的「炸啤之友」。

到了活動尾聲，壓軸登場的LE SSERAFIM掀起高潮。黃仁勳親自介紹時用盡全力捧K-pop，直言，「現在沒有人再聽西洋流行樂、搖滾或爵士了，因為全世界都在聽K-pop！」並預告觀眾將看到LE SSERAFIM的精彩演出。

GeForce Gamer Festival - Seoul



SPAGHETTI



I can't imagine Jensen Huang introducing LE SSERAFIM...#LE_SSERAFIM #르세라핌 pic.twitter.com/kmgrMaFkOo — ????MaplenSakura???? (@maplensakura) October 30, 2025

他的誇讚讓韓國網友熱烈討論，「這居然不是AI影片？！」、「黃仁勳真的太會說話了！」、「這才是市值5兆美元企業的CEO嘴」。

黃仁勳這段「K-pop發言」在韓網掀起熱潮，留言區一片讚嘆，「不愧是懂人心的CEO」、「連韓國愛國YouTuber都沒他敢講」、「這位世界富豪真的懂得尊重每個國家」。還有人笑稱，「身家三兆韓元的人都這麼努力社交了」、「是不是想搶劉在石的國民MC寶座」、「好啦，我要去買輝達股票」。

LE SSERAFIM壓軸登場 〈Spaghetti〉嗨翻全場

LE SSERAFIM以新曲〈Spaghetti〉揭開表演序幕，以可愛的小指擺動舞和自信表情瞬間炒熱氣氛，接著帶來〈UNFORGIVEN〉與〈ANTIFRAGILE〉等熱門曲，現場觀眾跟著大合唱，尖叫聲不斷。所屬公司Source Music也表示，「她們以極具中毒性的旋律留下深刻印象，完美展現了『맛세라핌（麻辣LE SSERAFIM）』的魅力。」