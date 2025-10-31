黃仁勳訪韓人氣爆棚！韓國粉絲興奮接機　他曝將宣布「重大消息」

[경주APEC] 젠슨황, 포항경주공항 거쳐 경주로 이동 https://t.co/kKDGlKUECW — 연합뉴스 (@yonhaptweet) October 31, 2025

記者王佩翊／編譯

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳30日下午抵達南韓，並展開一系列行程，他當晚先與三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣會面，為出席APEC峰會，31日已經搭乘專機降落於浦項慶州機場。當他走出機場時，現場聚集近50名當地民眾熱情迎接，不斷高喊「Jensen Huang」，而他也親切主動靠近粉絲打招呼，並感謝現場民眾的歡迎。

根據《韓聯社》報導，黃仁勳30日在首爾引發旋風，而他31日搭乘專機前往慶洲出席APEC峰會，一走出機場，隨即引發群眾熱烈歡呼。黃仁勳通過安檢後，原本打算直接上車，離開現場，但看到現場民眾等待，又主動下車走向群眾致意，展現親民風範。

黃仁勳面帶笑容向現場民眾表示，「謝謝大家這樣歡迎我。」他同時透露，「將會宣布為南韓準備的重大消息」，引發外界高度關注。

一名40多歲浦項市民激動表示，「沒想到能親眼見到黃仁勳，他還主動過來打招呼，真的太驚喜了！」興奮讚賞黃仁勳的紳士風度。

浦項市政府為迎接黃仁勳，特別製作投資指南手冊及鍍金版黃仁勳大型名片，並透過機場人員及其秘書轉交。黃仁勳隨後啟程前往慶州，與南韓總統李在明進行會面，討論相關合作事宜。

繼前一日在首爾受到熱烈歡迎後，黃仁勳在APEC峰會期間的南韓行程持續引發高度關注，顯示其在當地的超高人氣與影響力。