「旗」饗．「橙」香　東海岸旗魚季與三仙台臍橙節活動開跑

▲東海岸旗魚季與三仙台臍橙節活動開跑。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

每年11月東北季風吹起，正是台東縣成功鎮鏢旗魚與臍橙盛產的季節。台東縣政府30日舉辦「旗」饗．「橙」香聯合記者會，宣布啟動年度兩大產業盛事——「東海岸旗魚季」及「三仙台臍橙節」。縣長饒慶鈴出席活動時表示，希望透過聯合宣傳，讓更多民眾記住「旗魚＋臍橙＝成功好滋味」，並感謝辛勞的農友與漁民，邀請全國旅客11月來成功鎮共度最具東海岸風味的美食季。

饒慶鈴指出，今年的「2025東海岸旗魚季」將於11月15日由新港區漁會率先登場，緊接著由成功鎮農會於11月22日舉辦「三仙台臍橙節」。兩場活動不僅展現台東東海岸最具代表性的農漁產業，也促進地方觀光與社區參與，帶動青年返鄉與產業創新。縣府將持續推動以「產業、文化、旅遊」三面向結合的永續發展模式，與農漁民攜手為地方創造更多價值。

饒縣長也特別提到，旗魚季開幕當天將舉辦千人辦桌的「金曲饗宴」，讓民眾一邊欣賞音樂表演、一邊享用現撈旗魚料理，還能順道觀賞國際衝浪高手在成功海域競技的風采；而臍橙節則以果品評鑑、果王果后頒獎、臍橙試吃及咖啡品嘗為亮點，並結合食農教育、木虌果料理體驗等活動，讓遊客深度體驗成功鎮的農遊魅力。

農業處表示，旗魚與臍橙是成功鎮兩大重要經濟作物，透過節慶活動行銷在地特產，包括旗魚、鬼頭刀、臍橙及咖啡，不僅推廣地方產業，也感謝農漁民長年維護產業永續。

新港區漁會理事長蔡富榮指出，今年旗魚季將頒發「鏢旗魚王」、「最多尾獎」及「最大尾獎」，並邀請樂團演出與在地旗魚料理饗宴，呈現最具東海岸特色的漁港風情。

成功鎮農會理事長黃泰裕則表示，臍橙產季集中於11月中下旬，果實飽滿多汁、富含維生素C，因產期短且品質佳，往往供不應求。臍橙節活動除果王評選外，還安排臍橙與咖啡品嘗、食農教育體驗及農業旅遊，歡迎全國民眾走訪成功鎮，體驗農村魅力、品嘗東海岸最鮮甜的風味。

