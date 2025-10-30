　
地方 地方焦點

台南女遊台東！皮包留加油站女廁　太麻里警神速尋回

▲太麻里警助遊客神速尋回財物。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲太麻里警助遊客神速尋回財物。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「誠信最暖人心！」大武分局太麻里派出所日前接獲通報，太麻里中油加油站有民眾在女廁拾獲一只米色背包，警方立即趕赴現場協助處理，經調閱監視器後，成功聯繫失主，讓背包及內部財物全數物歸原主，展現警民合作的溫暖力量。

據了解，當日太麻里所警員劉新邦擔服勤務時，接獲加油站人員報案，稱在女廁內撿到一個背包。劉員趕抵現場了解後，立即調閱站內監視畫面，發現背包失主為一名駕駛自小客車的女子，加完油後步行進入女廁，離開時不慎將背包遺留在內，隨即駕車離去。

劉員將背包帶回派出所，並在拾得人見證下清點內容，發現內有現金、金飾及多項個人物品。警方隨後循線聯繫上王姓失主。王女表示家住台南，近日到台東旅遊，不慎遺忘背包，得知失而復得後相當感動與感激，並親自前往太麻里所領回物品。整個認領過程全程錄音錄影，經雙方清點確認無誤後，警方依法發還。王女對拾得人的拾金不昧與警方的積極協助表達誠摯謝意。

大武警分局表示，拾得人主動通報警方，展現高度公德心與誠信精神，堪為社會楷模。警方也提醒，民眾外出旅遊應妥善保管財物，若遇突發狀況或需協助，隨時可撥打110報案專線，警方將全力提供協助，守護民眾安全與財產。

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台南女遊台東！皮包留加油站女廁　太麻里警神速尋回

台南女遊台東！皮包留加油站女廁　太麻里警神速尋回

8年不間斷　熊讚愛心團隊送愛到創世台東院

「愛沒有距離，善行無界限。」來自彰化的熊讚愛心團隊懷抱滿滿的善念與行動力，翻山越嶺、車行三百多公里，於10月29日上午親自將募集而來的醫療器材與植物人照護物資送抵創世基金會台東院。這已是熊讚愛心團隊連續第八年為偏鄉植物人注入溫暖與希望。

邱垂正主委台東大學演講

帥氣警校園宣導防詐、交安與反霸凌

多良村運動會熱鬧登場　警宣導酒駕防制與反詐觀念

台東縣警局攜手布袋戲團以戲宣導阻詐

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

