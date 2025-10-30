台南女遊台東！皮包留加油站女廁　太麻里警神速尋回

▲太麻里警助遊客神速尋回財物。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「誠信最暖人心！」大武分局太麻里派出所日前接獲通報，太麻里中油加油站有民眾在女廁拾獲一只米色背包，警方立即趕赴現場協助處理，經調閱監視器後，成功聯繫失主，讓背包及內部財物全數物歸原主，展現警民合作的溫暖力量。

據了解，當日太麻里所警員劉新邦擔服勤務時，接獲加油站人員報案，稱在女廁內撿到一個背包。劉員趕抵現場了解後，立即調閱站內監視畫面，發現背包失主為一名駕駛自小客車的女子，加完油後步行進入女廁，離開時不慎將背包遺留在內，隨即駕車離去。

劉員將背包帶回派出所，並在拾得人見證下清點內容，發現內有現金、金飾及多項個人物品。警方隨後循線聯繫上王姓失主。王女表示家住台南，近日到台東旅遊，不慎遺忘背包，得知失而復得後相當感動與感激，並親自前往太麻里所領回物品。整個認領過程全程錄音錄影，經雙方清點確認無誤後，警方依法發還。王女對拾得人的拾金不昧與警方的積極協助表達誠摯謝意。

大武警分局表示，拾得人主動通報警方，展現高度公德心與誠信精神，堪為社會楷模。警方也提醒，民眾外出旅遊應妥善保管財物，若遇突發狀況或需協助，隨時可撥打110報案專線，警方將全力提供協助，守護民眾安全與財產。