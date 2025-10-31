　
國際

日女護士院內「裸拍色照」稱遭開除！　網抓包：全是假的

▲日女護士院內「裸拍色照」自稱被開除。（圖／翻攝自X）

▲日女護士院內「裸拍色照」自稱被開除。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

日本神奈川一名年輕女護士，因在醫院內拍攝多張性感自拍照上傳至社群平台X，遭院方以「社群媒體上的不當行為」為由火速開除。然而，事件曝光後卻被網友質疑整起風波是「冒用他人照片造假」，真實性引發熱議。

▲日女護士院內「裸拍色照」自稱被開除。（圖／翻攝自X）

▲日女護士院內「裸拍色照」自稱被開除。（圖／翻攝自X）

這名自稱在外科病房工作的護士，在網路上以甜美形象經營帳號@i_am_maashi，原本粉絲僅數千人。近期她上傳多張「趁四下無人時自拍」的照片，包含掀衣露出內衣的性感畫面，一度造成瘋傳。隨著人氣暴增，也有眼尖網友指出，部分照片背景疑似為病房或醫療空間，引起外界質疑她在醫院內拍攝。

▲日女護士院內「裸拍色照」自稱被開除。（圖／翻攝自X）

▲日女護士院內「裸拍色照」自稱被開除。（圖／翻攝自X）

院方得知後展開內部調查，確認她確實於醫療機構內拍攝並上傳照片，違反院內紀律與保密規範，於10月14日正式發出《解僱通知書》，要求她「即刻離職」，並歸還識別證、制服與院內物品。不久後，當事人就在X上傳該通知書照片，無奈寫下，「職場發現了這個帳號，被迫退職實在太糟了……」。

▲女護士在X上傳解僱通知書照片被抓包疑似造假。（圖／翻攝自X）

▲女護士在X上傳解僱通知書照片被抓包疑似造假。（圖／翻攝自X）

貼文曝光後，日本網路炸開鍋。有人替她抱不平，認為「只是拍照卻被開除太嚴厲了」；也有人力挺院方，直言「醫療現場是最該保護隱私的地方，被開除是合理的」。更有網友指出，院方若依法開除員工，應該依程序警告與訓誡，質疑「一紙解僱」是否過於草率。

▲日女護士院內「裸拍色照」自稱被開除。（圖／翻攝自X）

▲日女護士院內「裸拍色照」自稱被開除。（圖／翻攝自X）

不過，隨著網友深入追查，有人發現這名「女護士」的照片其實早在其他帳號出現過，懷疑她根本是盜用他人照片假冒身份，戲稱「怎麼會有這麼多一模一樣的護士」。更有網友貼出對比圖直言，「這根本是舊照片翻拍再發的假帳號」。

事件真偽雖仍未明朗，但整起風波也掀起醫療業界對SNS使用的討論。許多醫護人員坦言，院方對社群行為有嚴格限制，若涉及病患隱私或醫療環境曝光，確實可能觸法或遭解職。

李在明主持APEC峰會：南韓將引領亞太新時代

亞太經合會（APEC）領袖峰會今（31）日在南韓慶州登場，南韓總統李在明在上午與下午的兩場發言中強調「合作與結盟」的重要性

金正恩豪華生活　北韓人卻窮到賣血維生

黃仁勳與李在鎔、鄭義宣「喝交杯酒」畫面曝

日本黑熊突衝進公司　5員工倉皇逃命

中華民國國旗登APEC！韓媒轉播字幕登TAIWAN

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

