議員爆料廚餘掩埋場覆土不合格　中市府澄清：絕對合乎規定

▲文山掩埋場傳覆土採用不合格土石，台中市政府環保局今天指出，土石進入掩埋場都經過環保局檢驗，不可能使用不合格材料。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟，中央禁止廚餘餵豬，龐大廚餘如何處理成為焦點，有台中市議員爆料，中市府連夜調派包商載土前往文山掩埋場覆土，使用的卻是不合格的土石。對此，台中市政府環保局今天（31日）於前進應變所強調，土石進入掩埋場都經過環保局檢驗，絕對合乎規定。

民進黨籍台中市議員江肇國昨日晚間在臉書發文表示，市府動員建設局養工處，要求連夜調派各區隊的包商載土進去文山垃圾掩埋場。但這些包商的土充滿石頭、土塊，根本不能用，不能用來覆蓋廚餘，臨時被叫來的包商們又被請回了，無疑是提油救火。

台中市政府環保局指出，文山衛生掩埋場加強覆土，市府各單位齊心協力、一起合作。至於各種土方及土石的適用性，環保局都會謹慎使用，務必達到符合中央規定最好的覆土效果。

台中市環保局主秘江明山也在前進應變所記者會中強調，覆土規定選擇粒徑比較小的沙土，可防止臭味及達到密閉的效果，因文山掩埋場因還有廚餘水冒出，需要加強覆土，建設局提出的土方粒徑比較大，環保局認為不適合，並未讓土方進到掩埋場，絕對沒有使用粒徑比較大的土方。

台中市副市長鄭照新則說，台中現有的9處掩埋場，均依中央規定完成，原定標準為覆土30公分，台中市府自主加強至50公分，所以各局處才主動提供支援，並非長官下令，台中各掩埋場會持續與中央聯合認證、稽查，所以不可能使用不合規的材料。