　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

非洲豬瘟進第二階段！中央祭出補助措施　花蓮產銷防疫有共識

▲花蓮縣政府辦理防範非洲豬瘟第二階段花蓮縣精進措施會議，邀請畜牧相關產業夥伴共同參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府辦理防範非洲豬瘟第二階段花蓮縣精進措施會議，邀請畜牧相關產業夥伴共同參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應非洲豬瘟防疫進入第二階段，全國禁運、禁宰措施已持續八日，對地方畜產產業鏈造成衝擊。花蓮縣政府30日上午邀集縣內各鄉鎮市公所、各級農會及養豬協會等相關單位共同研商防疫與產銷因應措施。會議除說明非洲豬瘟疫情現況及禁宰措施延長至11月6日外，也針對後續市場拍賣恢復後的秩序穩定及產業支持方案進行討論。

縣長徐榛蔚表示，花蓮雖遠離疫情熱區，但防疫絕不鬆懈。此次禁運宰措施對在地養豬產業衝擊甚鉅，縣府深知農民與業者面臨的經濟壓力，除即時關懷與協助外，更積極在中央層級為地方發聲。

徐榛蔚於26日全國防疫會議中提出四項具體建議，盼中央在嚴守防疫同時兼顧產業穩定，包括：一、平抑物價與通路調控；二、協助勞工度過停擺期、維護產業鏈生計；三、建立豬隻生產履歷制度，提升防疫資訊透明度；四、完善廚餘後續處理與資源循環利用，推動永續防疫。

▲花蓮縣政府辦理防範非洲豬瘟第二階段花蓮縣精進措施會議，邀請畜牧相關產業夥伴共同參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

會中各產銷單位對防疫作為達成多久共識。

農業處長陳淑雯說明，30日下午的全國防疫會議中，農業部畜牧司針對禁宰期產業困境提出「非洲豬瘟全國禁運禁宰期間產業補助支持方案」。主要內容包括：禁運禁宰期間（10月23日至11月6日，共15日）豬農補貼每頭810元、肉品市場租金損失補助每場最高20萬元、登記毛豬承銷人停業補助1萬5,000元、傳統肉攤暫停營業補助每攤3萬元等，細節將待中央公告後，花蓮縣政府農業處粉絲專頁也會就相關資訊提供業者查詢。

陳處長並補充，除中央補助措施外，縣府已請花蓮縣農產運銷股份有限公司研議拍賣作業分流、分批屠宰，確保市場供需平衡；同時協調縣內豬肉加工廠與冷凍庫進行庫存調節，以穩定後續市場銷售，減緩對生產端的衝擊。

花蓮縣養豬協會理事長羅彩振於會中指出，協會理監事經討論後達成多項共識：
一、各養豬戶須持續強化場內自主防疫，落實消毒與人車管制；
二、為降低疫病傳入風險，呼籲會員在11月30日前避免向外縣市購入豬隻，維持「縣內豬隻只出不進」原則；
三、警報未解除前，縣市間豬隻運輸車輛不得併台載運，以防交叉污染；
四、花蓮為全台少數封閉市場且全面禁止廚餘養豬的縣市，期盼縣府持續爭取中央支持，保障本縣豬農權益，防止豬價崩盤。

縣府表示，目前花蓮配合全國第二階段防疫工作，各養豬場訪視結果均無異常情形。呼籲全體養豬戶持續提高自主防疫與清潔消毒強度，並配合政府風險訪視作業。若場內有異常死亡或疑似疫情情況，應立即通報動植物防疫所或就近動物防疫機關。

縣府最後再次強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，經屠檢獸醫師檢查合格的豬肉可安心食用，呼籲消費者多加支持花蓮在地優質畜產品，攜手維護產業穩定與食品安全。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
坣娜「1常見症狀」　一查竟是癌症第4期
62歲洪榮宏突緊急入院開刀！　罹隱疾多年
「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人
快訊／台中30多歲孕婦宣告不治　1屍2命
快訊／立委許宇甄、盧縣一等9人遭起訴
不忍了！遭指禿頭、戴髮片　黃國昌「撥秀髮」反擊：別再造謠
粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」　被碰觸反應曝光
蘋果突襲開賣AirPods Pro 3　簡介藏小驚喜果粉嗨「

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

奇美醫院推動社區安寧照護　讓「無人被遺落」不只是一句口號

邁入第62屆！中彰投雲嘉5縣市共推「金馬62聯名商品禮盒」

鹿草鄉百禧日間照顧中心　提供無障礙照顧服務

全國智慧創新競賽在中華醫大登場　中華醫大分組奪冠

非洲豬瘟進第二階段！中央祭出補助措施　花蓮產銷防疫有共識

台南國際勞動力一家親　外國人體驗台南文化魅力

秋冬親子賞鳥遊開航！嘉義「鷺境」生態旅程超好玩

從日語老師到稻草職人　張淑娥以嘉南稻藝延續八田精神

環保管理優異！　嘉義縣2大工程環保優良工地

嘉義縣YouBike百萬人次騎乘　 嘉義縣尋找幸運兒活動開跑

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

奇美醫院推動社區安寧照護　讓「無人被遺落」不只是一句口號

邁入第62屆！中彰投雲嘉5縣市共推「金馬62聯名商品禮盒」

鹿草鄉百禧日間照顧中心　提供無障礙照顧服務

全國智慧創新競賽在中華醫大登場　中華醫大分組奪冠

非洲豬瘟進第二階段！中央祭出補助措施　花蓮產銷防疫有共識

台南國際勞動力一家親　外國人體驗台南文化魅力

秋冬親子賞鳥遊開航！嘉義「鷺境」生態旅程超好玩

從日語老師到稻草職人　張淑娥以嘉南稻藝延續八田精神

環保管理優異！　嘉義縣2大工程環保優良工地

嘉義縣YouBike百萬人次騎乘　 嘉義縣尋找幸運兒活動開跑

金正恩爽過上流生活　北韓人卻窮到「賣血維生」400cc鮮血換3kg米

坣娜肺腺癌四期抗病4年！蕭彤雯「佩服心疼」同罹癌術後4年揭心境

港務公司11月試辦新港區作業安全規定　違規將暫停通行證使用

奇美醫院推動社區安寧照護　讓「無人被遺落」不只是一句口號

邁入第62屆！中彰投雲嘉5縣市共推「金馬62聯名商品禮盒」

被指霧峰掩埋場滲出廚餘水！中市環保局澄清：是日前降雨積水

老師遭6歲學生開槍重傷！　法庭哽咽作證「以為自己死了」

女警官遭同事偷拍控吃案！索國賠240萬全吞敗關鍵曝：她同意和解

黃仁勳炸雞友情！與李在鎔、鄭義宣「喝交杯酒」　提1996年那封信

徐州動物園「非洲獅」腿太短被同類排擠　取名「柯基」意外爆紅

【泰格與雪兒】規矩男

地方熱門新聞

路是甜的　台南出古清代糖碎修道路

燕子口堰塞湖狂瀉！Tiffany藍湖水消失

竹溪整治最後拼圖！水質淨化場第二期動土啟航

燕子口6部怪手「向山鞠躬」萬人讚爆

歡送永康砲校遷駐關廟　黃偉哲：感謝守護地方73載

獨臂籃球員Kevin Atlas來台傳遞希望

桃青提案所績優提案團隊決選　山腳狗創意奪冠

日籍醫學生走進台南消防東門分隊見證台灣救援專業實力

日月潭花火音樂嘉年華11/1舉行　周邊將交管

嘉義水上全民運動館　11/5前免費試營運

公所秘書陳正益代理鄉長　推動大埔鄉建設及民生服務

桃園4處UCC輕急症中心　11/2上線

台灣好行串連故宮南院民雄等熱門景點

嘉義縣「金融服務愛心公益嘉年華」11/8登場

更多熱門

相關新聞

議員爆廚餘掩埋場覆土不合格中市府：絕對合規

議員爆廚餘掩埋場覆土不合格中市府：絕對合規

台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟，中央禁止廚餘餵豬，龐大廚餘如何處理成為焦點，有台中市議員爆料，中市府連夜調派包商載土前往文山掩埋場覆土，使用的卻是不合格的土石。對此，台中市政府環保局今天（31日）於前進應變所強調，土石進入掩埋場都經過環保局檢驗，絕對合乎規定。

空拍照曝！台中「廚餘湖」溢出波及水源　她批：為何連喝乾淨水都不行

空拍照曝！台中「廚餘湖」溢出波及水源　她批：為何連喝乾淨水都不行

豬場仍有病毒急做第3次疫調　專家分析中

豬場仍有病毒急做第3次疫調　專家分析中

2次消毒沒殺死豬瘟病毒　80軍方白衣人進場畫面曝

2次消毒沒殺死豬瘟病毒　80軍方白衣人進場畫面曝

三重滷肉飯名店「今大」店休

三重滷肉飯名店「今大」店休

關鍵字：

防範非洲豬瘟第二階段補助產銷防疫共識

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面