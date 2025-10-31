非洲豬瘟進第二階段！中央祭出補助措施　花蓮產銷防疫有共識

▲花蓮縣政府辦理防範非洲豬瘟第二階段花蓮縣精進措施會議，邀請畜牧相關產業夥伴共同參與。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應非洲豬瘟防疫進入第二階段，全國禁運、禁宰措施已持續八日，對地方畜產產業鏈造成衝擊。花蓮縣政府30日上午邀集縣內各鄉鎮市公所、各級農會及養豬協會等相關單位共同研商防疫與產銷因應措施。會議除說明非洲豬瘟疫情現況及禁宰措施延長至11月6日外，也針對後續市場拍賣恢復後的秩序穩定及產業支持方案進行討論。

縣長徐榛蔚表示，花蓮雖遠離疫情熱區，但防疫絕不鬆懈。此次禁運宰措施對在地養豬產業衝擊甚鉅，縣府深知農民與業者面臨的經濟壓力，除即時關懷與協助外，更積極在中央層級為地方發聲。

徐榛蔚於26日全國防疫會議中提出四項具體建議，盼中央在嚴守防疫同時兼顧產業穩定，包括：一、平抑物價與通路調控；二、協助勞工度過停擺期、維護產業鏈生計；三、建立豬隻生產履歷制度，提升防疫資訊透明度；四、完善廚餘後續處理與資源循環利用，推動永續防疫。

▲會中各產銷單位對防疫作為達成多久共識。

農業處長陳淑雯說明，30日下午的全國防疫會議中，農業部畜牧司針對禁宰期產業困境提出「非洲豬瘟全國禁運禁宰期間產業補助支持方案」。主要內容包括：禁運禁宰期間（10月23日至11月6日，共15日）豬農補貼每頭810元、肉品市場租金損失補助每場最高20萬元、登記毛豬承銷人停業補助1萬5,000元、傳統肉攤暫停營業補助每攤3萬元等，細節將待中央公告後，花蓮縣政府農業處粉絲專頁也會就相關資訊提供業者查詢。

陳處長並補充，除中央補助措施外，縣府已請花蓮縣農產運銷股份有限公司研議拍賣作業分流、分批屠宰，確保市場供需平衡；同時協調縣內豬肉加工廠與冷凍庫進行庫存調節，以穩定後續市場銷售，減緩對生產端的衝擊。

花蓮縣養豬協會理事長羅彩振於會中指出，協會理監事經討論後達成多項共識：

一、各養豬戶須持續強化場內自主防疫，落實消毒與人車管制；

二、為降低疫病傳入風險，呼籲會員在11月30日前避免向外縣市購入豬隻，維持「縣內豬隻只出不進」原則；

三、警報未解除前，縣市間豬隻運輸車輛不得併台載運，以防交叉污染；

四、花蓮為全台少數封閉市場且全面禁止廚餘養豬的縣市，期盼縣府持續爭取中央支持，保障本縣豬農權益，防止豬價崩盤。

縣府表示，目前花蓮配合全國第二階段防疫工作，各養豬場訪視結果均無異常情形。呼籲全體養豬戶持續提高自主防疫與清潔消毒強度，並配合政府風險訪視作業。若場內有異常死亡或疑似疫情情況，應立即通報動植物防疫所或就近動物防疫機關。

縣府最後再次強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，經屠檢獸醫師檢查合格的豬肉可安心食用，呼籲消費者多加支持花蓮在地優質畜產品，攜手維護產業穩定與食品安全。

