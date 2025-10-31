吳怡農下午遞件報名台北市長初選　王世堅支持：我一定盡全力幫忙

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨正在布局2026年九合一選舉，黨內選舉對策委員會日前公布，想要參選縣市長者，須在10月31日前向中央黨部遞交「表達意願表」，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農預計今（31）日下午前往民進黨中央黨部，遞交台北市長參選意願表。對此，綠委王世堅受訪時表示，當然支持吳怡農，他參選一定會盡全力幫忙。至於自己是否遞交參選意願表？王則連忙澄清，不不不，要讓最強的出來，「我知道我不是」。

吳怡農今將遞表投入選戰，他強調，自己長期投入公共服務及國際交流，希望憑藉這些經歷，積極爭取黨內支持，成為台北市最強戰力，「確實會爭取機會服務市民，也相信社會需要翻過烏煙瘴氣政治的一頁」。不過，吳怡農也認為距離投票還有一年多，台北市的選情不需要急著啟動，建議選舉對策委員會可以再多加考量。

對此，王世堅表示，很好啊很好！他參選一定會盡全力幫忙，吳怡農前兩次選立委，也是全力幫忙，服務處讓他使用、戰車也借給他，這都沒有問題，「我鼓勵他參選。黨一定是推出的最強的，吳怡農是不是最強還要看其他有意願爭取的人，但我是會支持他，以前也是。」

至於自己不考慮登記嗎？王世堅連忙澄清，不不不，要讓最強的出來，我知道我不是。媒體追問，若民眾覺得王世堅最強？王世堅表示，不會啦！不可能有這個情況，他一定支持黨推出的人選，不管過去有沒有私交、認識深不深，這都其次，只要黨提名一定是最強，他一定會支持。

至於是否正式表態支持吳怡農，王世堅強調，誰出線就支持誰，現在好像沒有提到其他人報名，當然支持吳怡農，前兩次選立委都有幫忙，前兩次他沒選上，覺得很可惜，這次一定支持他。