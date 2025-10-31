林佳龍力挺林岱樺惹議　黃暐瀚曝：派系掌門人該做的事

▲媒體人黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）

實習記者石嘉豪／台北報導

外交部長林佳龍日前透過社群平台發文表態，力挺立委林岱樺參選高雄市長，不料，留言區卻引來反對聲浪。對此，媒體人黃暐瀚昨（30日）透露，這是派系掌門人，在「這個階段」該做的事，同志要參選，掌門人就要先力挺同志、相信同志。

黃暐瀚表示，他的節目製作人一邊瞪得大大的眼睛，一邊跟他談到林佳龍挺林岱樺的事，但看他一臉平靜，製作人就問，「暐瀚哥，你不驚訝嗎？」。

黃暐瀚透露，不驚訝，真的一點都不驚訝，因為林佳龍是正國會掌門人，派系同志要參選，同志想拚無罪，掌門人就要先力挺同志、相信同志。

此外，黃暐瀚指出，之後會有兩個狀況，致使林岱樺無法代表民進黨參選高雄市長，第一個狀況，民調不是第一、第二個狀況，是被判有罪，廉政會不予提名。

黃暐瀚認為，到那個時候，民進黨最擔心的，就是沒獲得提名的人會不服氣，搞分裂，甚至脫黨參選。至於，誰能Hold住局面？黃暐瀚說，只有一路送暖，不離不棄的「帶頭大哥」，才有辦法講得上話，才夠份量說得動人。

最後，黃暐瀚強調，這是派系掌門人，在「這個階段」該做的事，然而這樣力挺會不會受傷？其實不在派系掌門人的考慮之列。