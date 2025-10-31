看小朋友模仿影片　王世堅驚呼「超像」：可能爸媽發現小朋友有點像

▲小朋友模仿王世堅。圖／IG@wonwongang、Threads@yrj.yoanna提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。



記者杜冠霖／台北報導

綠委王世堅在社群爆紅，金鐘獎時藝人邰智源也模仿得唯妙唯肖，今（31日）是萬聖節，近日也有不少小朋友打扮成王世堅造型。王世堅今受訪時，有媒體現場播影片給王世堅看，王世堅也驚呼，有影？對耶，那兩個小朋友都很像，頭髮穿著，超像超像，我嚇一跳。打扮我最簡單了，就是頭髮弄得鬆鬆散散，可能爸爸媽媽發現小朋友有點像，我是很訝異啦，居然有小朋友像我。或是像邰智源，他長得帥帥的要扮醜也很簡單，就是戴個假髮。

媒體提到，萬聖節有很多小朋友扮成王世堅，王世堅回應，有影？對耶，那兩個小朋友都很像，打扮我最簡單了，就是頭髮弄得鬆鬆散散，或是像邰智源，他長得帥帥的要扮醜也很簡單，就是戴個假髮。

有媒體現場撥放小朋友模仿影片給王世堅看，王世堅看了之後也驚呼，整個都很像啊！頭髮穿著，超像超像，我嚇一跳。對於能影響那麼小的小朋友，王世堅表示，這個倒是沒有想到，可能爸爸媽媽發現小朋友有點像，我是很訝異啦，居然有小朋友像我。

至於這次萬聖節有什麼裝扮嗎？王世堅回應，我看萬聖節我應該躲起來不要嚇到人，萬聖節大家就是搞笑、胡鬧，這樣很好啊！各自找各自快樂，我知道大家意思，會躲一天不要出來嚇人。

也有媒體詢問，有無隨身攜帶玩具刀扮成恰吉，會有小朋友想合照，王世堅表示，平常有帶著，我剛放在車子。其實大家都說我像恰吉、要帶小刀，我本來隨身帶著，自然就好，而且都有幾分像。