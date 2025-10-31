　
政治

賴清德要「凱達格蘭大道」注入新意義　將舉辦更多「非政治」活動

▲▼「2024國慶總統府建築光雕展演—當我們同在一起」已在總統府前凱達格蘭大道登場，匯集41部台灣原創漫畫、2部經典動畫等陣容。（圖／文總提供）

▲「2024國慶總統府建築光雕展演—當我們同在一起」已在總統府前凱達格蘭大道登場。（資料照／文總提供）

記者陶本和／台北報導

「2025全民運動總統盃3X3籃球決賽」將於11月1、2日登場，連續兩天在總統府前凱達格蘭大道，爭取全國霸主榮耀。總統府發言人郭雅慧31日表示，總統賴清德認為，過去的凱道多半與政治活動連結，但他希望未來能有更多非政治性的活動在這裡舉行，讓人民能以更自在的方式親近總統府、親近國家象徵所在的空間。

「2025全民運動總統盃3X3籃球決賽」公開男子組有不少前職籃的好手參與，包括歐印行銷、五鮮級野獸、台北戰馬及台中黑色閃電等；公開女子組則是WSBL及UBA一級好手，U23培訓隊化身的旺寶隊、北市大學4隊分進合擊，都有望挑戰攻頂。

據了解，凱達格蘭大道，曾是台灣政治運動的重要象徵，從早年的集會遊行到總統就職典禮，這條大道承載了民主發展的歷史印記。賴清德則是希望為這條大道注入新的意義，讓凱達格蘭大道不只是政治活動的場域，而能成為全民共享、展現多元文化與創意生活的公共空間。

▼總統府前凱達格蘭大道。（資料照／記者陳煥丞攝）

▲▼北部24日實施萬安演習，總統府前凱達格蘭大道上近乎無人狀態。（圖／記者陳煥丞攝）

郭雅慧受訪時說，總統認為，過去的凱道多半與政治活動連結，但他希望未來能有更多非政治性的活動在這裡舉行，讓人民能以更自在的方式親近總統府、親近國家象徵所在的空間。她說，今年10月，凱達格蘭大道率先舉辦總統盃三對三鬥牛賽，11月還將登場街舞表演，希望讓年輕世代以創意和活力重新詮釋這條大道的精神。

賴清德也回憶，自己第一次踏上這條大道是在建中時期，那時候的凱達格蘭大道還叫「介壽路」，他來參加國慶排字活動，多年後身為國大代表與立法委員，也多次帶領群眾在這裡發聲、表達訴求。他希望，它能從政治抗爭的象徵，轉變為屬於全民的文化廣場。

回顧凱達格蘭大道的歷史，原名「介壽路」，象徵威權時代的權力象徵，2000年陳水扁總統上任後，將其更名為「凱達格蘭大道」，取自原居於台北盆地北部的原住民族群「凱達格蘭族」，象徵民主、包容與多元文化的精神。

總統府表示，未來凱達格蘭大道將規劃更多以青年、文化及社會參與為主題的活動，讓國人能以親近、自然的方式走進凱道，也讓世界看見台灣人民在民主大道上展現的創意與生命力。

10/29 全台詐欺最新數據

463 2 2795 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉
林家正加入火腿秋訓　日球迷驚喜認出：12強砲轟戶郷的男人！
快訊／不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光
快訊／「馬太鞍堰塞湖災後重建特別條例」三讀通過！　經費上限3
台中「恐怖3號房」！噁心畫面曝
目睹王子、粿粿調情「晏柔中1表情」露餡了！網笑：尷尬又不失禮
塞車、下錯交流道！球員急換YouBike狂衝　仍判比賽沒收
20歲短褲妹深夜炸街慘了！全車囂張「配備」曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

