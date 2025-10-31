賴清德要「凱達格蘭大道」注入新意義　將舉辦更多「非政治」活動

▲「2024國慶總統府建築光雕展演—當我們同在一起」已在總統府前凱達格蘭大道登場。（資料照／文總提供）



記者陶本和／台北報導

「2025全民運動總統盃3X3籃球決賽」將於11月1、2日登場，連續兩天在總統府前凱達格蘭大道，爭取全國霸主榮耀。總統府發言人郭雅慧31日表示，總統賴清德認為，過去的凱道多半與政治活動連結，但他希望未來能有更多非政治性的活動在這裡舉行，讓人民能以更自在的方式親近總統府、親近國家象徵所在的空間。

「2025全民運動總統盃3X3籃球決賽」公開男子組有不少前職籃的好手參與，包括歐印行銷、五鮮級野獸、台北戰馬及台中黑色閃電等；公開女子組則是WSBL及UBA一級好手，U23培訓隊化身的旺寶隊、北市大學4隊分進合擊，都有望挑戰攻頂。

據了解，凱達格蘭大道，曾是台灣政治運動的重要象徵，從早年的集會遊行到總統就職典禮，這條大道承載了民主發展的歷史印記。賴清德則是希望為這條大道注入新的意義，讓凱達格蘭大道不只是政治活動的場域，而能成為全民共享、展現多元文化與創意生活的公共空間。

▼總統府前凱達格蘭大道。（資料照／記者陳煥丞攝）



郭雅慧受訪時說，總統認為，過去的凱道多半與政治活動連結，但他希望未來能有更多非政治性的活動在這裡舉行，讓人民能以更自在的方式親近總統府、親近國家象徵所在的空間。她說，今年10月，凱達格蘭大道率先舉辦總統盃三對三鬥牛賽，11月還將登場街舞表演，希望讓年輕世代以創意和活力重新詮釋這條大道的精神。

賴清德也回憶，自己第一次踏上這條大道是在建中時期，那時候的凱達格蘭大道還叫「介壽路」，他來參加國慶排字活動，多年後身為國大代表與立法委員，也多次帶領群眾在這裡發聲、表達訴求。他希望，它能從政治抗爭的象徵，轉變為屬於全民的文化廣場。

回顧凱達格蘭大道的歷史，原名「介壽路」，象徵威權時代的權力象徵，2000年陳水扁總統上任後，將其更名為「凱達格蘭大道」，取自原居於台北盆地北部的原住民族群「凱達格蘭族」，象徵民主、包容與多元文化的精神。

總統府表示，未來凱達格蘭大道將規劃更多以青年、文化及社會參與為主題的活動，讓國人能以親近、自然的方式走進凱道，也讓世界看見台灣人民在民主大道上展現的創意與生命力。