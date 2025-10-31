林佳龍力挺讓支持者炸鍋　林岱樺：請不要傷害岱樺的朋友

▲民進黨立委林岱樺。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職，29日晚間突一同表態力挺派系綠委林岱樺參選高雄市長。但林岱樺涉助理費案，此次表態讓一票綠營支持者不滿，林岱樺則指控有網軍攻擊。林今（31日）受訪時強調，這很清楚，不管重複性、帳號真假、密集度等等，還是會向平台申訴，大概一千七百多則留言，幾乎上千則重複帳號疑似虛擬，就是走平台申訴機制。至於林佳龍等人力挺引發爭議，林岱樺回應，請不要傷害林岱樺的朋友。

林岱樺表示，初選還是回歸正向、理性，她會用理念、政見、行動證明，林岱樺是最適合的高雄市長參選人，這場選舉中還是要大改革，以民為主、市民最大，回歸民生、經濟、教育、社福，這才是初選主軸。黨中央說希望政務官別介入？林回應，尊重黨的機制，對於任何初選規劃、後續進程，她都會遵守。

對於王義川、卓冠廷發文力挺後，卻被大批支持者批評。林岱樺表示，自己可以接受任何檢驗，但請不要傷害林岱樺的朋友，我們都是台灣隊，台灣力量經不起再次被切割。

至於被網軍攻擊有明確證據嗎？林岱樺表示，就是循平台機制，蒐集相關事證，向社群平台申訴，就回歸平台處理。公眾人物什麼都要接受大眾檢驗，司法部分她盡力配合調查，民眾部分，我也有責任跟義務向人民說清楚。

至於溫朗東因此退出正國會，林岱樺僅表示，我尊重他的決定。媒體也追問，是否認為網軍是黨內的人？林回應，既然是有異常性網路留言，在這麼短時間內且有重複性，也包含帳號真假。這部分回歸平台申訴機制，也檢討網路霸凌相關法規，回歸制度面討論。

對於林佳龍在川習會前表態力挺受到質疑，林岱樺表示，以部長的高度，公眾人物也應該受大眾檢視，他支持我做司法相關努力，也應該受大眾審視。林佳龍了解我在基層深耕的努力，從政過程中，台灣向前走，大家努力經營，非常感謝部長的鼓勵，也不會讓他失望，以民為主、市民最大，這是台灣隊向前走價值路線。