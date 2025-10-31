「普丁不是獨裁者！」　鄭麗文：他是民主選舉產生

▲國民黨主席當選人鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨新主席鄭麗文11月1日將正式就任，鄭麗文接受「德國之聲」專訪，訪問提到俄烏戰爭時，記者指出，「歐洲人已經認清了，今天如果一個戰爭要爆發，你面對的是一個獨裁者的話，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權」；鄭麗文回，「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」；此話讓記者驚訝說，「普丁不是獨裁者，你這是開啟了一個新的國際理論，你認為普丁...」，鄭麗文則再回，「他是民主選舉產生的...」。

鄭麗文日前接受《德國之聲》專訪，內容談及她對於兩岸願景等看法。對於台灣狀況，鄭麗文認為，「我們不會是第二個香港，我們本來就不是香港，所以我們也不會成為第二個香港，這不會是問題」；對於記者問，北京想要把台灣變成什麼樣？鄭麗文說，至少他知道北京沒有要把台灣變成第二個香港，所以這個問題並不存在，台灣絕對不可能會是第二個香港，但是台灣很有可能變成是第二個烏克蘭，因為現在連國外很多的評論者都覺得，看賴清德越來越像看澤倫斯基，這是一個不好的現象，她想提醒賴清德，「我相信賴總統並沒有想要讓自己變成第二個澤倫斯基」。

鄭麗文也說，「我也寧可相信，民進黨政府在經過這幾年之後，因為一開始的時候蔡英文時期還是很樂見的，覺得烏克蘭一定會贏俄國，一定會在很短的時間之內就瓦解，但事實證明這些都是非常嚴重的誤判。到今天我寧可相信，即便是賴清德總統或者是民進黨政府，應該也不至於會希望台灣成為第二個烏克蘭，但問題是他們的做法、講法很可能把台灣變成第二個烏克蘭，所以他們有沒有去認知到這一點，就是我們不斷地希望，民進黨能夠清醒」。

記者接著說，「台灣要不要變烏克蘭，感覺這個決定權並不在台灣手上，而是在習近平手上...」，不過鄭麗文打斷說，「我完全不這麼認為...」，記者說，「俄烏戰爭在爆發的時候，很多人也覺得可以透過和平的談判來解決，法國總統馬克宏...」；鄭麗文說，「我認為這個戰爭根本不應該爆發...」，記者再回，「但是普丁的關係...」，鄭說，「這不只是普丁的關係...」。

記者表示，「歐洲人已經認清了，今天如果一個戰爭要爆發，你面對的是一個獨裁者的話，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權」，這時鄭麗文說，「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」；此話讓記者驚訝說，「丁不是獨裁者，你這是開啟了一個新的國際理論，你認為普丁...」，鄭麗文說「他是民主選舉產生的...」。

記者說，「俄羅斯的民主選舉...主席您很瞭解台灣的狀況， 國際新聞你有在閱讀嗎？」鄭麗文回，「我比你熟多了」；記者說，「你比我熟多了，那您說一下為什麼他不是獨裁者」。

鄭麗文表示，「俄羅斯已經民主化很多年了，全世界沒有一個完美的民主社會，即便今天美國的民主都非常多的問題有待改革，但他是一個透過民主選票產生的總統，你就不能夠說他是個獨裁者，這樣一個帽子扣上去太不合理，也太不公平」。

記者追問，是不是他才能決定說俄烏戰爭是不是要發起？ 鄭麗文說，「當然不是這樣，這是一個非常複雜的國際局勢，當年北約答應了俄羅斯，北約不東擴，可是北約一而再、再而三跳票，一而再、再而三東擴，一直東擴到了俄羅斯的門口，這是今天烏克蘭爆發戰爭最核心的關鍵的理由，這也是今天為什麼戰爭一直延續到今天。如果北約早就放棄，不讓烏克蘭加入北約的話，這個問題都不會發生的」。

此話讓記者回應，「這個你的前後因果好像有一點...」，不過鄭麗文說，「我的因果絕對沒有問題...」，記者說，「您都對自己很有信心，沒有關係...」；鄭麗文說，「因為我們都是根據事實在說話。當然西方在這一次，北約因為烏克蘭的戰爭，他們有很多政治上面的propaganda（宣傳）， 但這都不是事實，今天唯有我們面對真正的事實，我們才能夠務實處理國際上面所有的爭端，如果每個人都要堅持自己的政治訴求或者是政治文宣的講法的話，很多的事情你就沒有辦法化解，大家就會各說各話」。

