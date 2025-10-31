　
社會 社會焦點 保障人權

邪教「聖母」林欣月打死信徒　閃過重罪未依傷害致死判刑原因曝

▲「中華白陽四貴靈寶聖道會」主持人林欣月，因女信徒不服從她的指示，質疑她的權威，令幹部腳踹被害人。（圖／台中地檢署提供）

▲邪教首腦林欣月打死三才幹部案，一審審理多年，昨日終於宣判，傷害致死罪名卻消失。（圖／台中地檢署提供）

記者許權毅／台中報導

邪教「中華白陽四貴靈寶聖道會」首腦林欣月，以「借竅驅魔」為由，命令幹部凌虐信徒，造成信徒1死1瞎13傷。不過，中院審理期間，發現死者方女死亡證明係於大陸開立，上頭卻沒有醫師簽名、醫院蓋章，無法採認為證據，因此逃過傷害致死重罪。

中院昨日宣判，林欣月因此案被判刑5年7月，其9名幹部則分別被判刑1年4月至5年10月，全案仍可上訴。林欣月有罪部分包含，剝奪他人行動自由處有期徒刑6月與1年、傷害罪10月、妨害他人行使權利未遂4月、傷害致重傷罪4年2月，合併應處5年7月，其中7月可易科罰金。

但是，被訴主持、操縱、指揮犯罪組織，以及恐嚇取財和一名被害人之傷害罪，均無罪；被訴侵入住宅與一名被害人傷害罪，公訴不受理。

被稱為「三才」的其中兩人林女、許女夥同林欣月打死另一名三才方女，同樣因方女死亡證明書被認定無證據力，罪責沒有傷害致死。林女被依傷害罪、剝奪他人自由、對未成年人傷害罪、傷害致重傷等7罪，合併應處4年8月刑期、其中8月可易科罰金；許女與前述罪名差別不大，合併10罪被處5年10月。

▲女信徒不服從林欣月的指示，就會遭懲罰。

67歲的林欣月本名為林昭治，2014年起陸續在台中、南投、廣西南寧等3地設置道場，吸收未成年人脫離家庭，並向信徒收取道務基金、報恩金、敬師金等費用，組織內設有長老、副長老、道長、堂主、道師、三才等各階級的幹部，林以「借竅驅魔」為藉口，並稱神佛附身「三才」身上，讓「三才」等幹部成為她的打手，教訓不服從指令或是想脫離的信眾。

2019年3月1日在大陸廣西省南寧市道場內，一名擔任「三才」的26歲方姓女幹部，因不聽林欣月指示留宿道場、私自外宿，遭林欣月痛罵「野心很大」、「慾望熾盛想當女王」，以「借竅驅魔」為由要她在地上躺平，並指使許姓女信徒、林姓女幹部用腳踩踏她的腹部，導致方女肝臟破裂慘死，林女等人擔心東窗事發連夜逃回台灣。

同年5月，80歲張姓女信徒因在南投道場質疑林欣月偏離正道，林為了教訓張女準備將她帶到廣西南寧道場凌虐，並要張女辦理護照及台胞證，惟張女不從，林欣月便以不服從仙佛、聖師的指令為由，命許女等人戳瞎張女雙眼。另外許女等人還涉嫌持軟棒、塑膠水管打傷13名信徒，其中包括6名兒童。

台中地檢署接獲陳情後立即組成專案小組，2019年9月搜索南投、台中等處道場與林欣月住處，拘提林欣月等多人，並救出多名受虐信眾，年齡從2歲到80歲不等。不過，林欣月否認教唆屬下打傷被害人，辯稱那是仙佛借竅，與她無關。而打人的「三才」林女及許女均辯稱是被借竅附身，當下無個人意識、傷人犯意。檢方依傷害致死及組織犯罪罪起訴林欣月等10人。事後林欣月羈押至2020年12月9日屆滿，礙於速審法規定無法再押，法院以100萬元交保停押。

泰國一名27歲女子甘諾克萬（Kanokwan Chaluaysaeng，綽號Baimon）日前被發現陳屍在一棟建築物外，此案最初被判定為墜樓，然而可疑的是，現場沒有任何血跡，她的身上也沒有明顯外傷，死因引發各界質疑。有消息傳出，死者疑似捲入一起1800萬泰銖（約新台幣1707萬元）失竊案。不僅如此，家屬也強調，死者根本沒有自殺的理由。

