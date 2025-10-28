獨／台中詭譎車禍死者「脖子見骨胸腹嚴重撕裂」　搜出2罐不明物

▲台中何姓男子今日駕車撞進鐵板燒店當場死亡，身上卻出現離奇刀傷。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市南區高工路28日上午傳出離奇死亡車禍，現場駕駛何男「頸部受到刀傷」大量失血當場死亡。據掌握，何男除了頸部傷勢見骨，甚至胸骨至腹部也有嚴重撕裂傷，血肉模糊，疑似也是受到刀傷刺擊破洞。何處是致命傷？檢方正要相驗釐清。除此之外，何男身上有2只罐子填裝不明物質，是否為毒品有待送驗。

警方初步調查，家住在北屯區的何男（36歲）今日疑似從住家往南區方向前進，行經南區高工路大埔鐵板燒附近時，突然駕車往店家衝撞，過程中都是逆向，還波及一輛轎車。救護人員到場，發現何男頸部有明顯利刃割傷，已經當場死亡，並未送醫。

▲▼據悉，死者何男除了頸部刀傷，胸腹部也有多處傷口。（圖／記者許權毅攝）



鑑識小組到場後，於駕駛座、排檔桿上找到一把長約20公分水果刀，但今日上午初步清查，何男進入東南區（第三警分局）轄區均是獨自駕車，沒有第三人上下車，專案小組正深入調閱監視器，釐清何男從駕車至事故發生，過程中有無人員上下車。

附近監視器畫面顯示，休旅車在事發前先逆向滑行於車道中，停下約17秒後突然猛踩油門，與一輛直行轎車發生擦撞，再高速撞入店內。現場車頭深陷店門、雙黃燈仍閃爍。據悉，死者頭靠駕駛座，傷口綻開，血跡大面積噴濺，警方與消防人員將遺體移出後，在車內排檔桿的位置查獲一把約20公分的水果刀。

▲何男車輛停在路中17秒，又突然暴衝。（圖／民眾提供）



據了解，何男住在北屯區，到事發地南區約半小時車程，車輛登記在母親名下，警方正調閱行車紀錄器與沿線監視器，確認途中並無他人上下車，目前也在調查他由北屯住家開車南下的路線與動機。此外，車內還發現一疊約15萬元的現金與護照等物品，詳細死因與案情仍待檢警釐清。