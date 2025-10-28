　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／台中詭譎車禍死者「脖子見骨胸腹嚴重撕裂」　搜出2罐不明物

▲▼台中,刀傷,車禍。（圖／記者許權毅攝）

▲台中何姓男子今日駕車撞進鐵板燒店當場死亡，身上卻出現離奇刀傷。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中市南區高工路28日上午傳出離奇死亡車禍，現場駕駛何男「頸部受到刀傷」大量失血當場死亡。據掌握，何男除了頸部傷勢見骨，甚至胸骨至腹部也有嚴重撕裂傷，血肉模糊，疑似也是受到刀傷刺擊破洞。何處是致命傷？檢方正要相驗釐清。除此之外，何男身上有2只罐子填裝不明物質，是否為毒品有待送驗。

警方初步調查，家住在北屯區的何男（36歲）今日疑似從住家往南區方向前進，行經南區高工路大埔鐵板燒附近時，突然駕車往店家衝撞，過程中都是逆向，還波及一輛轎車。救護人員到場，發現何男頸部有明顯利刃割傷，已經當場死亡，並未送醫。

▲▼台中,刀傷,車禍。（圖／記者許權毅攝）

▲▼據悉，死者何男除了頸部刀傷，胸腹部也有多處傷口。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中,刀傷,車禍。（圖／記者許權毅攝）

鑑識小組到場後，於駕駛座、排檔桿上找到一把長約20公分水果刀，但今日上午初步清查，何男進入東南區（第三警分局）轄區均是獨自駕車，沒有第三人上下車，專案小組正深入調閱監視器，釐清何男從駕車至事故發生，過程中有無人員上下車。

附近監視器畫面顯示，休旅車在事發前先逆向滑行於車道中，停下約17秒後突然猛踩油門，與一輛直行轎車發生擦撞，再高速撞入店內。現場車頭深陷店門、雙黃燈仍閃爍。據悉，死者頭靠駕駛座，傷口綻開，血跡大面積噴濺，警方與消防人員將遺體移出後，在車內排檔桿的位置查獲一把約20公分的水果刀。

▲何男車輛停在路中17秒，又突然暴衝。（圖／民眾提供）

據了解，何男住在北屯區，到事發地南區約半小時車程，車輛登記在母親名下，警方正調閱行車紀錄器與沿線監視器，確認途中並無他人上下車，目前也在調查他由北屯住家開車南下的路線與動機。此外，車內還發現一疊約15萬元的現金與護照等物品，詳細死因與案情仍待檢警釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　緊急通報人車淨空
YTR黃小愛宣布脫單：我交男友了！
爆有高人指點！唐振剛閃兵低調自首超聰明　免狼狽上銬還無保請回
北東雨勢還要連下7天　下周又有熱帶系統發展
獨／台中詭異車禍　死者「脖子見骨胸腹嚴重撕裂」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　林保署緊急通報下游「人車淨空」

市價2千萬！進口手機殼藏海洛因　娃娃機店台主跨國運毒被逮

疑高人指點！唐振剛閃兵低調自首超聰明　免狼狽上銬還無保請回

高材生當街刺死退休名師阿姨　律師主張精神鑑定調查並減刑

花蓮台9線車禍！2車遭逆向聯結車猛撞全毀　3駕駛1乘客受傷送醫

獨／台中詭譎車禍死者「脖子見骨胸腹嚴重撕裂」　搜出2罐不明物

桃園經發局爆收賄弊案！科長收數十萬遭搜索　2人羈押禁見

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她保時捷安太座！見雙屍案心痛

屏東執行分署宣導防詐「冷靜、查證、不匯款」　守護民眾荷包

台南「談判虐死債主」4煞上訴遭駁回　2人仍判無期徒刑

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　林保署緊急通報下游「人車淨空」

市價2千萬！進口手機殼藏海洛因　娃娃機店台主跨國運毒被逮

疑高人指點！唐振剛閃兵低調自首超聰明　免狼狽上銬還無保請回

高材生當街刺死退休名師阿姨　律師主張精神鑑定調查並減刑

花蓮台9線車禍！2車遭逆向聯結車猛撞全毀　3駕駛1乘客受傷送醫

獨／台中詭譎車禍死者「脖子見骨胸腹嚴重撕裂」　搜出2罐不明物

桃園經發局爆收賄弊案！科長收數十萬遭搜索　2人羈押禁見

獨／6年砸千萬被分手…富商前男友為她保時捷安太座！見雙屍案心痛

屏東執行分署宣導防詐「冷靜、查證、不匯款」　守護民眾荷包

台南「談判虐死債主」4煞上訴遭駁回　2人仍判無期徒刑

南港最大都更案「台鐵棟大樓」今上梁　117年底完工

新光三越DIAMOND TOWERS周慶11／6登場　日本和牛買一送二

陸男「刮中百萬」請假去兌獎！　店員一看背面嘆：是無效票

文化雙峰聚首！蔣勳、林懷民齊聚水交社　葉澤山：為台南注入撫慰力量

合庫銀承辦保代業務爆2類瑕疵　金管會共裁罰80萬

7-11焦糖瑪奇朵、太妃拿鐵10元喝　爆紅「開心果巧克力」優惠

嘉義基督教醫院韌性醫療演練　提升應變能力

快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　林保署緊急通報下游「人車淨空」

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

提升法治觀念！中油嘉義廠區舉辦廉政宣導教育訓練

南珉貞跳舞到一半「腳扭到」 重摔在地..道歉：沒完整跳完

社會熱門新聞

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

即／現場狀況曝！18歲女高捷落軌被撞死

宮鬥被解雇！　前主播怒告TVBS求償百萬

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

獨／信義豪宅雙屍穿著曝　手機解鎖查奪命人

即／閃兵團驚見大咖富公子！宏泰掌門人之子認罪盼緩刑

準新郎婚禮完失聯！未婚妻隔年才知他已當爹

更多熱門

相關新聞

聯結車台9線花蓮機場旁逆衝　壓扁2車傷亡不明

聯結車台9線花蓮機場旁逆衝　壓扁2車傷亡不明

花蓮縣新城鄉台9線花蓮機場旁路段，今（28）日下午3時30分許發生車禍事故，一輛聯結車疑轉彎失控衝到對向，撞到行駛中的2輛轎車，事發當時的畫面也曝光。其中1輛轎車車頭全毀，另一輛則被壓在聯結車下，詳細事故原因與傷亡情形仍待調查釐清。

台中酒駕翻車！波及1轎車　卡巷內「頭下腳上」畫面曝

台中酒駕翻車！波及1轎車　卡巷內「頭下腳上」畫面曝

牛排館副店長打翻酒精香氛釀火災！判拘50天

牛排館副店長打翻酒精香氛釀火災！判拘50天

醫美總監潑油燒死叼菸惡男　二審仍判14年

醫美總監潑油燒死叼菸惡男　二審仍判14年

台中某科大生整天失聯　被發現陳屍租屋處

台中某科大生整天失聯　被發現陳屍租屋處

關鍵字：

台中車禍死亡頸部利刃

讀者迴響

熱門新聞

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

《影后》女星爆難搞5事蹟！

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

「GG只要不臭就贏過很多人」　醫教4招變香

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面