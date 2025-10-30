　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

27歲泰女「柬埔寨離奇墜亡」！屍體竟完好無血跡　爆捲入千萬竊案

▲▼27歲泰女柬國離奇墜亡！屍體完好無血跡。（圖／翻攝自Facebook／ก็แค่คนธรรมดา）

▲27歲死者被認為在柬埔寨墜樓身亡，然而她身上卻毫無血跡，家屬質疑死因。（圖／翻攝自Facebook／ก็แค่คนธรรมดา）

記者王佩翊／編譯

泰國一名27歲女子甘諾克萬（Kanokwan Chaluaysaeng，綽號Baimon）日前被發現陳屍在一棟建築物外，此案最初被判定為墜樓，然而可疑的是，現場沒有任何血跡，她的身上也沒有明顯外傷，死因引發各界質疑。有消息傳出，死者疑似捲入一起1800萬泰銖（約新台幣1707萬元）失竊案。不僅如此，家屬也強調，死者根本沒有自殺的理由。

根據The Thaiger報導，一名國際貨幣基金組織（IMF）的泰國成員29日在臉書帳號「ก็แค่ คนธรรมดา」曝光一起泰國女子的死亡案件。該名27歲泰國籍女子甘諾克萬被發現陳屍在柬埔寨班迭棉吉省波別市一棟建築物外，當地警方聲稱她是從該棟建築物的3樓墜落。

根據臉書帳號公開的照片顯示，死者身穿綠色外套和牛仔褲陳屍建築物外，然而詭異的是，現場完全沒有血跡，與一般墜樓致死案件明顯不符。

該名爆料人士還指出，死者任職的中資股票交易公司疑似從事非法營運，公司內部有1800萬泰銖（約新台幣1707萬元）不翼而飛，有2人被列為嫌疑人，而甘諾克萬就是其中一人。該帳號還宣稱握有死者所屬公司違法經營的證據，並已提交相關單位，但基於偵查不公開無法對外說明。

柬埔寨當地媒體報導，有目擊者發現甘諾克萬前一晚曾在該建築物附近來回踱步，精神狀態不穩定，顯得異常焦躁，因此研判死者可能有自殺傾向。但死者家屬仍對此說法存疑。

死者56歲的阿姨普拉帕蓬（Prapaporn Chaluaysaeng）接受INN News採訪時指出，她堅決不相信姪女會選擇結束生命。而她也懷疑姪女與1800萬泰銖（約新台幣1707萬元）的竊案有關，因「她經常跟我和她媽媽抱怨經濟困難，還多次向我們借錢」，經濟狀況相當拮据。

在IMF與泰國大使館協助下，甘諾克萬遺體30日已透過沙繳府亞蘭雅布拉貼縣的空鑾叻邊境檢查哨運返泰國，隨後送往孔敬府老家進行後事處理。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／《全明星》何孟遠曾陷「雙劈」風暴　堂弟竟是議員參選人何元
快訊／闖焚化廠倒廚餘！萬丹畜牧場業者交保　檢不服提抗告
中職金手套獎名單公布！　4選手雙料獲獎、江坤宇締造游擊6連霸
外遇的人都自私！「王子1決定」印證了　律師：風頭過了還是活龍
川普：川習會沒談到台灣　有討論「很多晶片」
不只粿王戀！他出手驚爆「西洋出軌團有兩對」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

前室友不洗澡「內褲重複穿」經血內褲扔廁所　女崩潰：還叫我洗

27歲泰女「柬埔寨離奇墜亡」！屍體竟完好無血跡　爆捲入千萬竊案

幼兒園惡狼！61歲廚師趁午休「性侵3女童」7個月　最小僅1歲

2台男「泰國豪宅藏毒」被逮畫面曝！　買K他命、笑氣爽開毒趴

15歲女學生「遭印度4男輪流性侵」　綁到車上洩慾9小時

不只採購大豆、供應稀土！　川普：中國同意購買美國能源

川習會沒談到台灣　川普：有討論晶片「但不是輝達Blackwell」

2變性女「搶1男公關」！芭達雅上演全武行　當街互毆畫面曝

男童耳朵痛！ 竟夾出「整隻活蟑螂」還在動　恐怖過程曝

日本熊襲「累計12死」打破歷史新高！　寫下最慘痛紀錄

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

北教大「型男教授」偷吃12女！ 後宮集滿校長、老師、學生 滿滿都是他工具人

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

前室友不洗澡「內褲重複穿」經血內褲扔廁所　女崩潰：還叫我洗

27歲泰女「柬埔寨離奇墜亡」！屍體竟完好無血跡　爆捲入千萬竊案

幼兒園惡狼！61歲廚師趁午休「性侵3女童」7個月　最小僅1歲

2台男「泰國豪宅藏毒」被逮畫面曝！　買K他命、笑氣爽開毒趴

15歲女學生「遭印度4男輪流性侵」　綁到車上洩慾9小時

不只採購大豆、供應稀土！　川普：中國同意購買美國能源

川習會沒談到台灣　川普：有討論晶片「但不是輝達Blackwell」

2變性女「搶1男公關」！芭達雅上演全武行　當街互毆畫面曝

男童耳朵痛！ 竟夾出「整隻活蟑螂」還在動　恐怖過程曝

日本熊襲「累計12死」打破歷史新高！　寫下最慘痛紀錄

道奇生死戰有山本由伸在！Kiké：G6是我們展現真正價值的時刻

「旗」饗．「橙」香　東海岸旗魚季與三仙台臍橙節活動開跑

前室友不洗澡「內褲重複穿」經血內褲扔廁所　女崩潰：還叫我洗

寶咖咖多案祭「破壞價」搶客　同行無奈：賣到沒朋友

空拍照曝！中市遭爆亂倒廚餘　綠營怒轟：餿水大量外溢

獨／《全明星》何孟遠曾陷「雙劈」風暴　堂弟竟是議員參選人何元楷

三大電商雙11拚買氣　高額回饋再送iPhone、純電跑旅好康連發

快訊／闖焚化廠倒廚餘！萬丹畜牧場員工、司機交保　檢不服提抗告

重大突破！陸太空站首迎「小鼠先鋒」　神舟21號執行生命科學實驗

貪吃鸚鵡困飼料桶　同伴「大力金剛嘴」扯頭髮即刻救援

范姜彥豐怒控粿粿出軌王子 向男方喊：你破壞我的家庭！

國際熱門新聞

「川習會」結束了　閉門會談1小時40分

即／川普宣布對中關稅「即起調降10%」

川普親揭「川習會」成果！5亮點一次看

車諾比驚見藍色狗狗　可能原因曝光

俄「末日武器」海神核魚雷成功！　引發毀滅性放射海嘯

黃仁勳主動邀約！　美韓3巨頭將見面吃炸雞

川普指示美國開始「測試核武」

2天處決2000人　衛星照驚見「土地染紅」

鮑爾放鷹　美股收盤走勢分歧

MUJI芳香噴霧出包！日宣布回收60萬瓶

CNN：台灣考慮換駐美代表拉攏川普圈

川普稱習近平是老友：還會達成更多共識

中方保鑣「追車畫面」曝　肉身保護習近平

好萊塢惡魔製片重判146年！性侵7女殺2人

更多熱門

相關新聞

2台男「泰國豪宅藏毒」被逮畫面曝！

2台男「泰國豪宅藏毒」被逮畫面曝！

泰國警方28日突襲芭達雅一處豪華別墅，當場逮捕兩名33歲台籍男子Wen-Chi和Wen-Lin，同時起獲16.65公克K他命結晶、6瓶笑氣鋼瓶及大量吸毒工具，兩人坦承購買毒品是為了供私人派對使用。

2變性女搶1男！芭達雅上演全武行

2變性女搶1男！芭達雅上演全武行

打死旗下牛郎！紅牌鴨王二審判決結果曝

打死旗下牛郎！紅牌鴨王二審判決結果曝

哀悼王太后！泰議員「穿粉衣」進國會遭轟

哀悼王太后！泰議員「穿粉衣」進國會遭轟

前男友外流私密照　高中女墜樓撿回一命

前男友外流私密照　高中女墜樓撿回一命

關鍵字：

泰國女子死亡失竊案墜樓東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面