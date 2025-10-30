27歲泰女「柬埔寨離奇墜亡」！屍體竟完好無血跡　爆捲入千萬竊案

▲27歲死者被認為在柬埔寨墜樓身亡，然而她身上卻毫無血跡，家屬質疑死因。（圖／翻攝自Facebook／ก็แค่คนธรรมดา）



泰國一名27歲女子甘諾克萬（Kanokwan Chaluaysaeng，綽號Baimon）日前被發現陳屍在一棟建築物外，此案最初被判定為墜樓，然而可疑的是，現場沒有任何血跡，她的身上也沒有明顯外傷，死因引發各界質疑。有消息傳出，死者疑似捲入一起1800萬泰銖（約新台幣1707萬元）失竊案。不僅如此，家屬也強調，死者根本沒有自殺的理由。

根據The Thaiger報導，一名國際貨幣基金組織（IMF）的泰國成員29日在臉書帳號「ก็แค่ คนธรรมดา」曝光一起泰國女子的死亡案件。該名27歲泰國籍女子甘諾克萬被發現陳屍在柬埔寨班迭棉吉省波別市一棟建築物外，當地警方聲稱她是從該棟建築物的3樓墜落。

根據臉書帳號公開的照片顯示，死者身穿綠色外套和牛仔褲陳屍建築物外，然而詭異的是，現場完全沒有血跡，與一般墜樓致死案件明顯不符。

該名爆料人士還指出，死者任職的中資股票交易公司疑似從事非法營運，公司內部有1800萬泰銖（約新台幣1707萬元）不翼而飛，有2人被列為嫌疑人，而甘諾克萬就是其中一人。該帳號還宣稱握有死者所屬公司違法經營的證據，並已提交相關單位，但基於偵查不公開無法對外說明。

柬埔寨當地媒體報導，有目擊者發現甘諾克萬前一晚曾在該建築物附近來回踱步，精神狀態不穩定，顯得異常焦躁，因此研判死者可能有自殺傾向。但死者家屬仍對此說法存疑。

死者56歲的阿姨普拉帕蓬（Prapaporn Chaluaysaeng）接受INN News採訪時指出，她堅決不相信姪女會選擇結束生命。而她也懷疑姪女與1800萬泰銖（約新台幣1707萬元）的竊案有關，因「她經常跟我和她媽媽抱怨經濟困難，還多次向我們借錢」，經濟狀況相當拮据。

在IMF與泰國大使館協助下，甘諾克萬遺體30日已透過沙繳府亞蘭雅布拉貼縣的空鑾叻邊境檢查哨運返泰國，隨後送往孔敬府老家進行後事處理。

