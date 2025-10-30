　
社會 社會焦點 保障人權

打死旗下牛郎！紅牌鴨王至今還沒賠錢　二審判決結果曝光

▲▼牛郎命案主嫌。（圖／記者許權毅攝）

▲台中牛郎命案主嫌李男遭判12年，上訴二審遭駁回。（圖／ETtoday資料照）

記者許權毅／台中報導

台中一間牛郎店去年發生命案，李姓負責人跟吳姓員工逼迫旗下王姓牛郎簽下500萬本票，又持煙灰缸等物品將人活活打死，一審判處李男12年、吳男11年刑期。2人在一審時，稱會對家屬賠償，僅是礙於程期跟金額待調解，但全案上訴二審後，又仍未賠償、談判破局，高等法院今天駁回上訴，全案仍可上訴最高法院。

台中高分院指出，吳男上訴表示，自己沒有重傷害之故意，本案應以普遍傷害致命，但合議庭根據卷內證據資料，足見其應係犯重傷害致死罪；李男上訴意旨，指摘原審量刑過重，但其上訴後未再給付賠償金，原審量刑基礎並無改變；檢察官上訴意旨，原審量刑過輕，然原審已審酌被告2人犯罪之一切情狀，而量處被告2人之刑責，量刑亦屬妥適。綜上，其等上訴均無理由，應予駁回。

回顧該案，去年1月，台中北區一間隱藏在住商大樓的私人招待所傳出命案，22歲王姓牛郎到李男招待所工作，期間多次同意酒客賒帳，前後累積60萬元。雙方協調後，王男簽下6張總計540萬本票，也遭辭退。

▲同夥吳男也維持11年刑期。（圖／ETtoday資料照）

同月12日上午，李男夥同吳姓員工（脖子刺有「狂」字）將王男約到店裡，雙方發生口角，李吳2人痛毆王，導致王頭部重創、失去意識。李等人沒報警，還把王男父親找來招待所喬債，王父發現兒子已經奄奄一息，送醫後仍傷重死亡，李吳2人被依傷害致死罪嫌起訴。

台中地院一審開庭時，李男與吳男都認罪。王男家屬辯護律師則表示，與李男家屬先前已經協商過，賠償第一期300萬元，對方卻沒有如期（原訂去年12月1日）給付，讓被害家屬有受騙感覺，剛剛開庭前改口今年3月會給付，但也不確定，若未給付第一期，不同意改為通常程序審理。

▲當時李男（右）身穿羽絨外套與王男（左）一同進入招待所談判。（圖／ETtoday資料照）

李男說，因為都在羈押，是家人協助處理，辯護律師說明，原先李男爺爺、奶奶同意以300萬調解，但爺爺卻突然反悔，今日有接到李男媽媽電話，表示爺爺已經年事已高，願意協助承擔300萬，惟過年期間難以籌措資金，希望在3月給付，後續每月5萬也會如約，並非要訛詐被害者家屬，但家屬不服判決結果，提起上訴。

10/28 全台詐欺最新數據

447 1 8243 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

普發1萬拼多賺11萬！4銀行加碼一文看
川習會剛結束　陸宣布稀土、港口費問題「休戰一年」
快訊／法國羅浮宮驚天竊案　又抓到5人
王子粿粿「9段調情對話」完整曝光！
快訊／王子形象大翻車　上海演唱會緊急取消
晚間有感降溫「雨連下5天」

快訊／台中豬瘟死豬數量對不上　中市府證實甲聯遭塗改

快訊／台中豬瘟死豬數量對不上　中市府證實甲聯遭塗改

台中梧棲養豬場傳出非洲豬瘟個案，但關於斃死豬隻的數量兜不攏，中市府表示，化製三聯單中，甲聯與丙聯斃死豬頭數相異。今天在中央前進應變所記者會上，台中市農業局副局長蔡勇勝也證實，運抵化製場的甲聯有塗改跡象，目前已經行文雲林化製場調單以釐清真相。

台台中每天誕生10家公司！　賴正鎰：商辦需求最多不在七期

台台中每天誕生10家公司！　賴正鎰：商辦需求最多不在七期

台中爆非洲豬瘟害慘豬農！補貼方案出爐　整體規模11億下週開放申請

台中爆非洲豬瘟害慘豬農！補貼方案出爐　整體規模11億下週開放申請

菲女來台不知懷孕買調經藥　突生男嬰涉殺害棄屍

菲女來台不知懷孕買調經藥　突生男嬰涉殺害棄屍

鞋業大亨撐不住！　神秘千坪「銘珠園」12.5億法拍

鞋業大亨撐不住！　神秘千坪「銘珠園」12.5億法拍

台中牛郎鴨王死亡命案

