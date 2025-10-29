50監視器證明「詭譎刀傷車禍」非他殺　死者自拔紀錄器車內斷訊

▲台中昨日詭異車禍一名何男駕車自撞，被發現有嚴重刀傷死亡，檢警排除他殺。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市昨日一起詭異車禍，何男駕車撞上鐵板燒店，結果竟當場身亡，但傷勢明顯是刀傷所致，與常情有極大出入。據了解，專案小組掌握50支公家、民間監視器，拼湊出何男完整行車路線，確定整個過程都沒有人上下車，證實並不是他殺刑案，初步研判是一宗輕生案。

何男（36歲）昨日疑似從北屯住家往南區方向前進，行經南區高工路大埔鐵板燒附近時，先停在路中17秒，又加速往店家衝撞，過程中都是逆向，還波及一輛轎車。救護人員到場，發現何男頸部有明顯利刃割傷，已經當場死亡，並未送醫，現場還被起出一把20公分水果刀，並有2罐不明物質，不排除是毒品。

▲專案小組掌握50支監視器畫面，確定何男行車過程沒有第二人上車。（圖／記者許權毅攝）



據悉，專案小組追查，何男自北屯區一點利市場附近開始駕車，沿途一路往南，有先到大里區附近，才又往事故地點南區高工路前進，行車過程中都沒有下車，也沒有停於特定地點，過程更沒有第二人上車。

不只如此，何男車上雖然有安裝行車紀錄器，但是詭異的是，何男行車不久，就自行拔除，導致車上影像沒有錄到車內是否有爭吵聲，或是何男自傷的嗚咽哀號。

檢警為了拼湊出完整過程，確保沒有遺漏，調閱大量監視器，從何男駕車開始，到事故地點為止，掌握50支公家、民間監視器，確定整個過程都沒有人闖入砍殺。資深員警分析，依照何男刀傷，頂多行車5分鐘可能就因大量失血昏迷，比對監視器畫面後，也無法證實何遭人追殺逃命。

▲大量監視器均能佐證，何男並未遭受攻擊。（圖／民眾提供）



《東森新媒體ETtoday》掌握何男傷勢，除了頸部有嚴重刀傷，深可見骨，左胸下緣也有極深傷口，兩處傷口血肉模糊，疑似又因為撞擊，導致傷口出現撕裂，面積相較於一般刀傷，範圍確實較大。何男遺體被移出車外時，已經可見身體出現僵硬情況，疑因頸部難以支撐，頭部呈現向後仰姿勢。

檢警昨日晚間相驗，初步排除有外力介入跡象，因尚待相關生物跡證鑑驗結果，昨日尚未核發相驗屍體證明書，家屬對相驗後死因並無意見。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995