「川習兩巨人爭取國家利益」　李艷秋嗆賴清德：夾在中間的台灣呢？

▲媒體人李艷秋。（圖／翻攝李艷秋臉書）

實習記者石嘉豪／台北報導

美國總統川普與中國國家主席習近平會談落幕，對此，媒體人李艷秋今（31日）在社群平台發文嗆問，川習會結束，兩個巨人都在爭取國家的最高利益，夾在他們中間的台灣，利益到底在哪裡？

李艷秋表示，正當大家關注川普會不會賣台的嚴肅時刻，外交部長林佳龍卻忙著發文力挺貪污被起訴的林岱樺，幫忙動員造勢，看到民進黨不論外界情勢多險峻，都不忘鬥爭搶權位，一切如常，所以大家要對民進黨有信心，不要想太多。

李艷秋認為，在川習會中，習近平長高了，川普變矮了，兩人幾乎同高，全球兩大超級強國，平起平坐的態勢定了，但台灣不在桌上，因為台灣是中方的私房菜，就算吃了拉肚子，也要自己處理，不會讓外人說三道四。

然而李艷秋不解，總統府發聲明，「樂見中美領袖交流對話，我們會支持美國，確保印太及台海的穩定」，這些外交辭令無聊又空泛，先前兩個強國不和，我們可以躲在美國後面對老共大小聲，現在兩個大人手牽手，還要怎樣搞台獨？

李艷秋直指，所有跟大陸交流做買賣的台灣人，都被貼上中共同路人的標籤，面對川普這個最囂張的中共同路人，怎麼如此謙卑？民進黨還警告不要借川習會散播疑美論，也就是不管美國怎樣渣，台灣只能當秦香蓮或王寶釧。

此外，李艷秋嗆問，APEC主要國家對美關稅大致都有了結果，只有台灣一直談不下來，關鍵在美國要求晶片五五分，台灣晶片產值的一半要給美國，賴總統，你答應了嗎？

李艷秋說，談判代表雖然否認答應五五分，那賴總統10月初說要為美國建立半導體生態系，助美國再次偉大，是什麼東西？賴總統的民主國家鏈，怎麼變成台積鏈了呢？現在鏈還不夠，已經擴大成生態系，如果這樣賣台，關稅還談不下來，是不是該有人切腹呢？

李艷秋接著指出，川普這次在會外唯一提到台灣，沒提台灣民主，只稱讚有大量的台灣公司在美國建廠，那台灣花錢買的66架F-16V，到現在零交機，卡住的金額高達6500多億。

最後，李艷秋直言，美國還要我們增加國防預算，跟美國買武器自衛，錢給了，武器卻不給，一邊賺台灣錢，一邊向中共示好，我們遇到國際詐騙嗎？川習會結束，兩個巨人都在爭取國家的最高利益，夾在他們中間的台灣，利益到底在哪裡？