林昶佐登芬蘭最大赫爾辛基日報　專版的頭條人物

▲駐芬蘭代表林昶佐近日登上芬蘭擁有最高發行量、閱讀量的最大報社赫爾辛基日報。（圖／林昶佐臉書）



記者陶本和／台北報導

駐芬蘭代表林昶佐上任後，先後登上被稱為芬蘭版時代週刊《Suomen Kuvalehti》、歷史最悠久的報紙《Keskisuomalainen》、黃金時段談話節目《Efter Nio》，近日則是登上芬蘭擁有最高發行量、閱讀量的最大報社「赫爾辛基日報」，且是該報報導「未來趨勢」主題的HS Visio專版的頭條人物。

赫爾辛基日報的報導中，稱呼林昶佐為亞洲最著名的重金屬明星之一，也曾經是台灣最知名的立法委員之一。林昶佐在訪問中，比較了台、芬都面臨了惡鄰的壓迫，台芬不能動搖、必須強大。他也說明台芬之間有許多可以互相學習借鏡之處，例如芬蘭深具韌性的民防軟硬體與政策，台灣則有長年因應中國資訊戰的經驗，這些都是民主國家近年面對獨裁政權壓迫時，積極加強的層面。

此外，林昶佐在訪談中，也舉中國破壞海底電纜為例，過去中國權宜船以騷擾台海周邊為主，近年也頻頻破壞波羅地海的電纜。台芬現在也針對如何應變這類案件積極交流，台北駐芬蘭代表處也把芬蘭法院處理的進度，時時回報給台灣。

在該報導中提到，林昶佐接受訪問時提到台灣可以貢獻應變資訊戰的經驗，而最新一期的芬蘭資訊安全的專業雜誌《Cyberwatch》主動邀請林昶佐撰文，以《Taiwan on the Frontline of Global Information Warfare》為題分享。這是該專業雜誌自2017創刊以來，首次向台灣邀稿。