隔街都聞得到的芝麻香！　中國燒餅再次入選全球50強「麵包」　

▲江蘇黃橋燒餅。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

美國有線電視新聞網（CNN）近日公佈最新一屆「世界上最好吃的50種麵包」榜單，中國傳統美食「燒餅（Shaobing）」入選，與法國麵包、日本咖哩麵包、韓國雞蛋麵包等並列。這也是「燒餅」繼2024年首次入榜後再次登上國際舞台，展現出中式麵點的文化魅力。

▲山東武大郎燒餅。（圖／翻攝微博）

《管城發布》報導，2025年10月，美國有線電視新聞網（CNN）發佈「世界上最好吃的50種麵包」榜單，中國燒餅（shaobing）赫然在列。

媒體評價稱，「燒餅以金黃酥脆的外皮與柔軟筋道的內裡，配合濃郁香氣征服了全球美食評論家的味蕾。」該榜單認為，燒餅不僅是中國北方早餐的靈魂食品，更蘊含千年飲食文化底蘊，是「中國人餐桌上的老朋友」。

▲浙江湖州梅菜燒餅。（圖／翻攝微博）

據了解，燒餅雖非傳統意義上的「麵包」，但兩者在製作工藝上仍有相似之處，皆以麵粉、水、鹽為基礎原料，經揉製、發酵與烘烤而成。外媒形容燒餅「外酥內嫩、樸實中見精緻」，象徵東方飲食智慧。

值得注意的是，南北燒餅風味迥異，各具特色，其中，南方注重內餡與層次，如浙江縉雲燒餅以梅菜與鮮肉炭烤而成、鹹香撲鼻；江蘇黃橋燒餅以肉鬆火腿入餡、鬆香可口；廣東恩平燒餅則軟糯清甜，常作祭祀與喜慶之用。

▲北京通州鐵板燒餅。（圖／翻攝微博）

北方燒餅主打酥脆口感，具代表性者如山東周村燒餅薄如蟬翼、香脆掉渣；河北棋子燒餅形似棋子、內餡鮮香；東北燒餅則厚實飽滿，豬油酥香越嚼越香。

▲大陸各地不同烤製燒餅的方式。（圖／翻攝微博）

至於傳統工藝的傳承上，南方常用貼爐烤製，北方多採吊爐或缸爐高溫烘烤，麵團需「三揉三醒」，師傅透過拍打、旋轉使麵筋充分延展，形成層層起酥的口感，同時，烤爐溫度掌控尤為關鍵，炭火燒餅焦脆香濃，吊爐燒餅甜香四溢，缸爐燒餅則薄脆掉渣，最後撒上一層芝麻，高溫烘烤後香氣四溢，「隔街都能聞到的芝麻香，正是中國燒餅的靈魂所在。」