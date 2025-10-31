美方破例「出口管制」變交易籌碼　紐時：川普因稀土讓步

▲川普與習近平30日在南韓釜山舉行會談。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在南韓釜山舉行會談後，雙方宣布在關稅、稀土、大豆與科技出口管制等議題上達成暫時休戰。根據《紐約時報》報導，這次美國首度將涉及國安的出口管制納入談判，開創外交先例，外界認為北京成功迫使美方在稀土問題上讓步。

報導指出，川普政府在會中同意暫不擴大施行10月提出的對中科技出口新管制，該規原擴大「實體清單」範圍，將限制對象延伸至被列管企業旗下多數持股子公司；這項新制原意在防止中國企業透過子公司規避禁令，如今將暫緩實施一年。

美國同時同意暫不加徵新關稅，並降低與芬太尼（Fentanyl）相關產品的稅率；中國則宣布延後執行10月公布的更嚴格稀土出口審查制度一年，恢復購買美國大豆，並加強打擊芬太尼前驅物的出口。《紐時》指出，這是美方首次在貿易談判中，針對國安相關的科技管制作出讓步，也可能成為中國的一大突破。

前美國總統小布希（George W. Bush）時期的出口管制官員巴迪亞（Christopher Padilla）指出，中方官員在歷屆美國總統任內的經貿談判中，始終要求撤回出口管制，但過去美方一貫立場是「這是國安議題，不會放上談判桌」。他直言，如今出口管制也能成為可商量的項目，代表美國「捨棄了數十年的原則」。

亞洲集團（Asia Group）首席專員費特利（Brett Fetterly）分析，科技競爭已成美中關係主軸，這次習近平成功讓美國在該領域讓步。白宮雖否認此舉違背長期政策，但費特利認為，北京長期目標正是將「國安出口管制」與貿易議題掛鉤，這回在峰會中達陣。

分析人士指出，川普政府的讓步也反映現實壓力。儘管美國積極重建稀土供應鏈，但中國仍掌握從開採、精煉到製造稀土磁鐵的關鍵環節。美方在多月貿易角力後，終於在稀土供應與科技封鎖間尋求妥協。諮詢公司米諾瓦科技未來（Minerva Technology Futures）策略長班森（Emily Benson）表示，美國似乎低估了他國建立對等管制制度的能力，「這種反制只是時間問題」。

此外，部分美國官員認為白宮國安會（N.S.C.）權限削弱，使對中策略欠缺統籌。美方各部門今年在對中政策上缺乏協調，而中國的反應明顯傳達「有來有往」的訊息。

日內瓦談判後，美國商務部宣布全球任何地點使用華為（Huawei）AI晶片產品皆屬違法出口，中方隨即祭出稀土出口限制令。雙方你來我往數月後，終於在釜山達成暫時休戰，但觀察人士普遍認為，美中在科技與稀土的角力仍遠未結束。