戒酒8年「吃一頓薑母鴨」出事　駕駛要關7個月

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿華（化名）今年1月間被抓包第3次酒駕，甚至因此發生車禍，被法院依法判處有期徒刑7個月；但他提出上訴並辯稱，自己已經戒酒8年，事發當日是與朋友相約吃薑母鴨，希望法官能法外開恩。不過，高等法院法官認為一審量刑並無不妥，最終裁定駁回阿華的上訴，全案確定。

▲阿華第3次酒駕被抓。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿華今年1月間在某餐廳與朋友聚餐，結束之後騎乘機車準備返家，卻在行經新北市蘆洲區中山二路與和平路口時，因酒後注意力、反應力及行車控制力減弱，與一名汽車駕駛發生碰撞，經到場警員進行酒測，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.86毫克。

阿華一審被法官依駕駛動力交通工具而吐氣所含酒精濃度達每公升0.25毫克以上罪，判處有期徒刑7個月。他認為一審量刑過重，於是提出上訴並表示，自己已經戒酒8年，事發當日是因為朋友邀約吃薑母鴨，結果不慎肇事，如果要入監服刑，家中長輩、年幼兒女恐怕無人照顧，因此希望法官能夠法外開恩，給他重新改過的機會。

不過，高等法院法官認為，經查，阿華在2017年間曾有2次酒駕被逮的紀錄，分別被判處3個月、6個月有期徒刑，均已執行完畢，他卻不知警惕再犯本案，一審已審酌並綜合評價過他的狀況，沒有誤認、遺漏、錯誤評價重要量刑事實或科刑等情況發生，難認有濫用裁量權的情形。

最終法官沒有採信阿華的說詞，裁定駁回，全案確定。也就是說，阿華確定必須入監服刑7個月。

