社會 社會焦點 保障人權

「深海閻王」猥褻小六女童入獄　性侵少女案二審改判6月

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／王毓霖）

▲王毓霖先前在武術比賽獲獎，但因本案遭捕後，一審出庭時已經白髮蒼蒼。（圖／翻攝自Facebook／王毓霖）

記者吳銘峯／台北報導

綽號「深海閻王」的柔術高手王毓霖，2016年間曾與自稱朱元璋後代的台北市光信里前里長朱雪璋比武，最後遭設局慘被砍斷腳筋。王男之後到基隆某國小教授柔術，竟又猥褻當時小六的女童，遭判刑1年6月定讞。此外，王男還透過網路結識未滿14歲的少女，並帶到北市某運動中心內性侵，一審判刑9月，案經上訴，高等法院30日二審改判6月。可上訴。

王毓霖2016年間因臉書上一張比中指照片惹惱朱雪璋，朱男於2016年2月間，相約王男在道館比武切磋。但朱男事先聯絡20多人到道館內外埋伏，還指示道場員工遮住武道館地下室內監視器。等王男等人進入武館後，朱男就分別指示徒弟把守內、外門，並自內將道館大門反鎖。眾人持刀械毆打王男等人，朱男最後動刀砍斷王男腳筋。事件爆發後，朱男被依照重傷害罪判刑6年定讞，雖一度潛逃出境，但最後仍被逮回；另外王男也起訴求償，二審判朱男夫婦須賠償115萬元，未經上訴第三審而確定。

歷經風波的王男，之後改在基隆當地的國小教授柔術。但他2021年4月間，將當時年僅12歲、小六的女童留下收拾教室，結果竟將女童抱到自己的大腿上坐著，並親吻女童臉頰、嘴唇。女童提告，王男辯稱當時2人在玩，他有點半開玩笑地對女童說「說親老師一下」，沒想到女童真的親了；他之後告知女童「不能說，這是我們的小秘密。」否認具有猥褻故意。不過法院在女童的嘴唇、臉頰採集到王男的檢體DNA，再加上女童事後對家長的說詞，證明女童當時不願意與老師有親密接觸，最高法院2023年10月間判處有期徒刑1年6月定讞，王男入獄服刑。

至於本案則發生在猥褻女童事件後，當時王男猥褻案件並未定讞，王男透過交友軟體，結識當時未滿14歲的少女，少女因有身心障礙，不知如何保護身體、適當拒絕，就與王男相約於當年5月20日下午，一同前往台北市某運動中心，王男就此性侵少女得逞。少女返家後告知家人，由家人陪同報警。檢警獲報後，比對監視器畫面，發現王男與少女於當日下午17點23分一起進入運動中心，而後進到廁所、性侵得逞、穿衣等，最後於17點40分離開運動中心，整個過程僅花費17分鐘。檢方查證屬實，對王男提起公訴。

王男之後因猥褻小六女童案入獄服刑，而本案審理時，王男坦承犯行，一審將他判處有期徒刑9月。案經上訴，高等法院審理期間，王男賠償少女的父親，雙方達成和解。全案於30日宣判，高院改將王男判處有期徒刑6月。

法律人權朱雪璋深海閻王比武斷腳筋猥褻性侵二審高等法院

