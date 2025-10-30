高雄男拒酒測嗆「我警友會的」　遭重罰18萬+吊扣駕照車牌

▲吳姓男子因駕駛車輛行駛不穩遭警方攔查，不僅渾身酒氣還拒絕配合酒測，甚至搬出警友會身分企圖施壓。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市苓雅區今（30）日清晨發生一起酒駕案件。一名吳姓男子因駕駛車輛行駛不穩，遭警方攔查後，不僅渾身酒氣，還拒絕配合酒測，甚至搬出警友會身分企圖施壓，但警方嚴正執法。吳男最終因拒絕酒測和違規使用燈光，被依《道路交通管理處罰條例》重罰。其中，拒絕酒測部分處以18萬元罰鍰，此外駕照和車牌皆遭吊扣。

苓雅分局於10月30日凌晨4時接獲民眾報案，指稱在成功二路與新光路口有一輛自小客車行駛狀況不穩，恐有危險之虞。警方接獲通報後，立即派員警力前往該區域進行周邊搜尋與攔查。

經過將近半小時的搜尋，警組於4時28分，在成功二路與海邊路口發現目標車輛。當時該車輛正停等紅燈，但方向燈卻「忽左忽右」地亂閃。員警見狀遂立即上前攔停，要求駕駛配合釐清狀況。

經查，駕駛為62歲的吳姓男子。在與員警對話過程中，員警立刻聞到吳男身上散發出濃濃的酒氣，當警方要求吳男進行酒測時，吳男不但當場拒絕，甚至搬出自己是「警友會」成員的身分，意圖向執勤員警施壓。然而，警方對於不法行為絕不寬貸，對其警告無效後，仍依法進行後續處置。

吳男的行為共涉及兩項違規，皆依照《道路交通管理處罰條例》予以重罰。第一，他不依規定使用燈光，違反了該法第42條，將處以新臺幣1,200元以上3,600元以下罰鍰；第二，其拒絕酒測的行為，則違反了同法第35條，將處以18萬元罰鍰，並同時吊銷駕駛執照、吊扣牌照2年及扣繳牌照。該輛自小客車也當場被警方移置保管。

警方呼籲所有用路人，飲酒務必理性適量，並堅守「酒後不開車」的原則，切勿貪圖一時方便而酒駕，不僅危害自身安全，也可能釀成無辜家庭的悲劇。

