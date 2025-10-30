　
社會焦點

快訊／藝人周孝安酒後移車到停車格　危險駕駛8分鐘遭起訴

▲▼周孝安 。（圖／翻攝自Instagram／周孝安）

▲周孝安酒後開車被攔查，涉公共危險罪遭起訴。（資料照／翻攝Instagram）

記者劉昌松／台北報導

藝人周孝安24日凌晨在KTV喝了酒後開車，因為在巷口靠邊停車時沒打燈，被警察認為行跡可疑進行攔查發現酒駕，測得吐氣所含酒精濃度達每公升0.28毫克，周孝安被移送台北地檢署偵辦後認罪，檢察官30日依公共危險罪嫌，將周孝安提起公訴，並聲請法院簡易判決處刑。

周孝安是在24日凌晨到錢櫃台北忠孝店和友人聚會時，喝了點威士忌後，因為擔心車子停在路邊黃線會吃罰單，在3點50分左右自己上車，準備尋找附近的停車格停放，結果3點58分，在忠孝東路4段的巷弄路口靠左停車時未打方向燈，巡邏員警經過覺得行跡可疑，因此加以攔查。

員警聞到周孝安身上酒氣濃厚，4點左右進行酒測，顯示酒精吐氣濃度超過法定標準，依公共危險罪現行犯移送台北地檢署，周孝安在警詢與偵查中都坦承不諱，檢察官訊後諭知請回。事發後，周孝安經紀人回應承認是在叫不到代駕的情況下，周才決定自己把車移到停車格內，目前車子被扣但駕照不會被吊銷，一切配合調查，經紀人也強調，「有喝酒開車就是錯。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

