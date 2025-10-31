范姜彥豐、江宏傑被拱在一起　釣出本尊道謝

記者黃翊婷／綜合報導

男星范姜彥豐近日指控王子（邱勝翊）介入他與妻子粿粿的婚姻，引發各界關注。曾任民主進步黨青年發展部副主任、性別議題倡議者范綱皓半開玩笑表示，不想再追王子跟粿粿的新聞，「我比較想看范姜彥豐跟江宏傑在一起」，沒想到掀起網友們留言熱議，就連江宏傑本人也來留言回覆，「嗯～謝你囉」。

▲粿粿與范姜彥豐。（資料照／記者李毓康攝）

范姜彥豐29日公開指控，妻子粿粿在婚姻關係存續期間出軌王子邱勝翊；隨後王子發聲道歉並坦承與粿粿的關係「超過朋友界線」，粿粿則否認丈夫的控訴，消息曝光之後引發社會大眾關注。

▲江宏傑。（資料照／記者黃克翔攝）

而前桌球國手江宏傑與前妻福原愛也曾是眾人稱羨的跨國夫妻，但婚姻最終走向破裂，兩人不僅離婚，後續更捲入法律訴訟。其中福原愛在離婚後被指控外遇小王「橫濱男」，形象大受打擊。

▲江宏傑親自留言回覆。（圖／翻攝自Threads／kanghao_0720）

范綱皓30日在Threads上半開玩笑發文，「王子跟粿粿的新聞，我真的不想再追，我比較想看范姜彥豐跟江宏傑在一起。」文章公開後獲得2.4萬網友按讚，大家也跟著笑稱，「我也有完全一樣的想法」、「真的是兩個爸爸」、「我有畫面了」、「可惡，不知道該怎麼反駁你，只好+1了」。

就連江宏傑本人也在文章底下留言，「嗯～謝你囉」；范姜彥豐則沒有回應。不過，也有好心網友提醒，雖然知道范綱皓沒有那個意思，但這句話可能會讓當事人或陌生網友誤解是在嘲諷，還是小心一點比較好。