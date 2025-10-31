屈中恆18年前就警告王子「偷吃記得擦乾淨」！神預言片段被挖出

▲范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌王子。（圖／翻攝自IG）



記者施怡妏／綜合報導

男星范姜彥豐透過影片控訴妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，並表示看到明確的出軌證據，為此王子發文道歉，目前演藝活動全面停止，風波持續延燒，網友瘋狂挖出過往片段，甚至發現18年前屈中恆開玩笑喊一句「在外面偷吃擦乾淨」，如今竟意外成為神預言。

有網友在Threads發文，王子當年剛從《模范棒棒堂》出道，與團員上節目《國光幫幫忙》，年僅18歲的他看起來青澀靦腆，主持人屈中恆摸了一下王子的身材，稱讚很壯，提到和女兒交往的話有什麼話要交代，屈中恆說了一句「這個最好，在外面偷吃擦乾淨，大家都是男人。」

雖然當時只是開玩笑，但如今被翻出對照近日新聞，網友驚呼「屈中恆屈哥才是預言家，18年前就已經預料到了」、「2025年國師就是屈哥」、「這次沒擦乾淨」、「厲害，這麼早的影片還挖的到，且符合時事」、「看來屈哥看人的眼光挺準的」。

▲屈哥18年前神預言影片被挖出。（圖／翻攝自國光幫幫忙YT）



除了屈哥的玩笑話被翻出，范姜彥豐和粿粿過去一起上小S的《小姐不熙娣》，當時結婚2年，看起來還相當甜蜜，小S問道「所以你們彼此都很信任對方？」兩人都點頭，小S再追問「你們是不是覺得這輩子已經結了婚了，不可能有出軌這種事會發生在你身上？」粿粿也表示贊同「好像是欸。」

粿粿接著說明，雖然自己和范姜彥豐是同星座，但各自有不同的雷點，踩到對方的就容易吵架，而這段影片如今被重新翻出，等同粿粿打自己的臉。