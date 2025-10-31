　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

粿粿被爆出軌「第一時間反應」露餡！律師見1句話就知：只是話術

▲粿粿、范姜彥豐感情畫下句點。（圖／資料照／記者謝盛帆攝） 

▲粿粿、范姜彥豐爆婚變。（圖／資料照／記者謝盛帆攝）

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐29日控訴妻子粿粿出軌，且對象是好友王子（邱勝翊）。事後粿粿表示，范姜彥豐的影片中，說了很多和事實不符的內容。「法老王」王至德律師對此分析，王子和粿粿應該真的有出軌，不然第一時間不會是這個反應。

被爆出軌後，粿粿透過限時動態表示，「謝謝大家關心，這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額，超乎了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容。我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王子透過社群平台表示，「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口」。

王至德在臉書上發文表示，粿粿跟王子應該是真的有出軌，否則第一時間的回應應該是直接否認出軌，而不是說「影片說了許多與事實不符的內容」，這只是話術。

至於王子，王至德表示，這篇貼文就是一個「祖父悖論的完美說明」，范姜彥豐跟粿粿是因為出軌證據要離婚，結果王子卻說自己和粿粿是在協議時才超過朋友界線；如果王子在協議前沒有偷吃粿，范姜彥豐和粿粿怎麼會協議離婚；沒有協議離婚的話，王子怎會在過程中從傾聽者便第三者；如果王子沒變第三者，兩人怎會協議離婚。

最後王至德認為，王子不肯幫忙出錢，應該是沒有打算跟粿粿結婚，只是若真的出了，應該就是準備結婚或長久在一起，這對范姜彥豐應該更傷。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
463 2 2795 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
2026「九合一選舉」日程出爐！
全日空震撼宣布！ 「AirJapan」將停飛
范姜彥豐握鐵證　粿粿、王子不倫戀！「3人IG都漲粉」他暴增1
更冷時間曝！　北部探19度
粿粿被爆出軌「第一時間反應」露餡！律師見1句話就知：只是話術

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交通部招商大會11月登場　投資商機首度破3300億元創新高

誤會近40年！蚵仔煎洋芋片「真實身世」揭曉　一票人震驚

周日更冷「北部探19度」　下周有明顯降雨

買1股台積電「按成1張」他嚇到飆髒話！半年後...爽賺65萬了

轉機順便玩台灣「可領600元機場消費券」　明天起開放線上登錄

范姜彥豐握鐵證　粿粿、王子不倫戀！「3人IG都漲粉」他暴增12萬人

粿粿被爆出軌「第一時間反應」露餡！律師見1句話就知：只是話術

范姜彥豐「1說法」案情可能不單純！律師：正常人不會故意這樣做

非洲豬瘟衝擊！彰化肉圓業者出奇招　雞肉、牛排口味超新奇

台中豬瘟場又驗出3處病毒　農業部：11/6是否解禁「還要再觀察」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

交通部招商大會11月登場　投資商機首度破3300億元創新高

誤會近40年！蚵仔煎洋芋片「真實身世」揭曉　一票人震驚

周日更冷「北部探19度」　下周有明顯降雨

買1股台積電「按成1張」他嚇到飆髒話！半年後...爽賺65萬了

轉機順便玩台灣「可領600元機場消費券」　明天起開放線上登錄

范姜彥豐握鐵證　粿粿、王子不倫戀！「3人IG都漲粉」他暴增12萬人

粿粿被爆出軌「第一時間反應」露餡！律師見1句話就知：只是話術

范姜彥豐「1說法」案情可能不單純！律師：正常人不會故意這樣做

非洲豬瘟衝擊！彰化肉圓業者出奇招　雞肉、牛排口味超新奇

台中豬瘟場又驗出3處病毒　農業部：11/6是否解禁「還要再觀察」

3.93坪「擠出3房1廳」還蓋旋轉樓梯　香港一家三口住宅驚呆網友

結婚靠這招！新郎賣Logo籌婚禮費　穿「贊助西裝」走紅毯還有賺頭

台南市青少年認識法律擂台賽決賽登場！　鹽水國中奪冠

再睡5分鐘「全品項買1送1」只有2天　喊通關密語享優惠

王世堅質詢送卓榮泰2禮物　痛批新青安「三無啦」不可思議

7公斤黑白貓完美駕馭「乳牛變裝」　網友焦點都在肚子

高雄男化身大嫖蟲！逼妻玩「交換夫妻」　她崩潰怒告

AI瀏覽器爆資安危機　專家：一條Reddit留言就能偷走你的帳號

行動電腦斷層CT醫療專車啟用　彌補桃園偏遠地區就醫缺口

新竹國道3車追撞！「勞斯萊斯Ghost 」車頭毀了　維修費破百萬

【熊就在眼前！】山路開車撞見熊「還對到眼」 她曝路段：有去的人要小心

生活熱門新聞

粿粿被爆出軌「一沐日拒跟風」　網讚爆

入秋以來最大降溫！　北台灣3地「下探18度」

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

目睹王子、粿粿調情　網抓包「晏柔中1表情」露餡了

「范姜」是什麼姓？起源曝光　全台僅4千多人

律師：范姜彥豐「1說法」案情可能不單純

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

普發1萬開放登記！11月新制懶人包　高鐵取消彈性乘車

誰不想當王子老婆？網封HOOK大預言家

王子偷吃粿粿「娶她的機率有多高？」　PTT答案一面倒

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

護理女神過世　網傳「馬來西亞失聯多日」

粿粿、王子沒界線！網點名1男星「根本清流」

「王粿不倫」還有一對沒爆　天后闆妹再發聲

更多熱門

相關新聞

律師：范姜彥豐「1說法」案情可能不單純

律師：范姜彥豐「1說法」案情可能不單純

范姜彥豐29日控訴妻子粿粿出軌，且對象是好友王子（邱勝翊）。范姜彥豐在影片中，有提到房產是登記在粿粿名下，工作室帳戶也由粿粿控制，不過「法老王」王至德律師認為，這個說法不一定是事實，或者案情不單純，因為正常人不會故意這樣做。

范姜彥豐手上有什麼證據？律師曝可能答案

范姜彥豐手上有什麼證據？律師曝可能答案

屈中恆18年前就警告王子「偷吃記得擦乾淨」

屈中恆18年前就警告王子「偷吃記得擦乾淨」

范姜彥豐1廣告影片被挖出　主角不是吳慷仁

范姜彥豐1廣告影片被挖出　主角不是吳慷仁

律師：范姜彥豐爆粿粿出軌符合誹謗罪要件

律師：范姜彥豐爆粿粿出軌符合誹謗罪要件

關鍵字：

范姜彥豐粿粿王子邱勝翊王至德

讀者迴響

熱門新聞

護理女神謝侑芯「31歲猝逝主因」曝光！海外工作離世

王子粿粿定情日曝光！「IG第13張照片」大膽宣主權

不是胰臟癌！　坣娜真正死因曝光...富商老公心碎發聲

快訊／簡廷芮老公反擊了！　切割粿粿王子不倫戀

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

粿粿被爆住王子家！5千萬豪宅屋主是昆凌

粿粿住王子家被拍到鐵證！徵信社58字發聲

快訊／粿粿閨蜜簡廷芮發聲撇不倫

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

「護理系女神」謝侑芯死因是心臟病！醫院報告出爐

快訊／蔡依林大巨蛋「只開3場」搶票時間曝

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

快訊／「最帥展昭」甄志強驟逝！享年59歲

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面