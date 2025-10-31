粿粿被爆出軌「第一時間反應」露餡！律師見1句話就知：只是話術

▲粿粿、范姜彥豐爆婚變。（圖／資料照／記者謝盛帆攝）

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐29日控訴妻子粿粿出軌，且對象是好友王子（邱勝翊）。事後粿粿表示，范姜彥豐的影片中，說了很多和事實不符的內容。「法老王」王至德律師對此分析，王子和粿粿應該真的有出軌，不然第一時間不會是這個反應。

被爆出軌後，粿粿透過限時動態表示，「謝謝大家關心，這段婚姻的結束，我一直盡力以理性與誠意溝通。協議談了很久，由於對方提出的離婚金額，超乎了我的負擔，協商破裂及無預警的影片說了許多與事實不符的內容。我不想以情緒對抗情緒，我會把完整事實清楚整理給大家」。

王子透過社群平台表示，「我不是破壞家庭關係的人，這也不是一段長久隱瞞的情感，更不存在任何不當企圖或預謀，在得知女方協議離婚的過程中，從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口」。

王至德在臉書上發文表示，粿粿跟王子應該是真的有出軌，否則第一時間的回應應該是直接否認出軌，而不是說「影片說了許多與事實不符的內容」，這只是話術。

至於王子，王至德表示，這篇貼文就是一個「祖父悖論的完美說明」，范姜彥豐跟粿粿是因為出軌證據要離婚，結果王子卻說自己和粿粿是在協議時才超過朋友界線；如果王子在協議前沒有偷吃粿，范姜彥豐和粿粿怎麼會協議離婚；沒有協議離婚的話，王子怎會在過程中從傾聽者便第三者；如果王子沒變第三者，兩人怎會協議離婚。

最後王至德認為，王子不肯幫忙出錢，應該是沒有打算跟粿粿結婚，只是若真的出了，應該就是準備結婚或長久在一起，這對范姜彥豐應該更傷。