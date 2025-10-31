范姜彥豐「1說法」案情可能不單純！律師：正常人不會故意這樣做

▲范姜彥豐透露，工作室帳戶由粿粿掌控。（圖／翻攝自IG）

記者曾筠淇／綜合報導

范姜彥豐29日控訴妻子粿粿出軌，且對象是好友王子（邱勝翊）。范姜彥豐在影片中，有提到房產是登記在粿粿名下，工作室帳戶也由粿粿控制，不過「法老王」王至德律師認為，這個說法不一定是事實，或者案情不單純，因為正常人不會故意這樣做。

律師王至德在臉書發文表示，如果夫妻間沒有特別約定的話，結婚後的財產還是分開的，不過，婚後取得的財產，除了繼承或別人送的之外，可以行使剩餘財產分配請求權來要求平分，也就是「錢少的可以跟錢多的要」。他指出，如果在婚姻中提到此事，基本上就是有離婚的打算了，而且很明顯，粿粿婚後賺的錢一定比較多，才會擔心對方要錢。

王至德接著說，至於兩人買的房子，法律上還是會以登記名義人為主，就算范姜彥豐有出錢，房子還是粿粿的，只是范姜彥豐可以主張自己是借錢給粿粿付房貸或頭期款，所以可以請求返還借款；相對的，粿粿也可以主張這是范姜彥豐出於愛情送給自己，這樣錢就不用還了，所以這時證據就很重要。

王至德還提到，根據范姜彥豐的說法，似乎是粿粿不讓自己動帳戶的錢，但他覺得這不一定是事實，或者案情沒有這麼單純，否則粿粿現在已經處於弱勢了，若還強制扣留范姜彥豐的收入，只有壞處、沒有好處，正常人都不會故意這樣做。