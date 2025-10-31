比手速！新聞雲14周年慶　超過600份購物金限時搶！

▲11/1 至 11/2 兩天，新聞雲 APP《14 周年慶快閃》活動，總共 616 份東森現金券、全家購物金準時開搶啦！（圖／活動小組）

活動小組／綜合報導

周年慶限時好康來啦！歡慶 ETtoday 將於 11/1 成立 14 周年，11/1 至 11/2 兩天，新聞雲 APP 推出《14 周年慶快閃》活動，每天 12 個時段限量開搶，要送出「東森現金券 10 元」和「全家超商 10 元購物金」，兩天共計要送出 616 份！快打開手機設定鬧鐘，好康等著你來領取！

還沒下載新聞雲 APP 的新朋友，趕快下載新聞雲 APP 並完成註冊，記得同步綁定東森購物網帳號，還能立即領取 300 枚東森幣唷！天天看新聞、領東森幣、換好康，看新聞還能換好禮，你還在等什麼！

11/1 至 11/2 連假期間，登入新聞雲 APP，至會員中心點選「好禮兌換區」快捷按鈕，《14 周年慶快閃》活動，東森現金券、全家超商購物金準時限量開搶！只要使用 140 枚東森幣，就能輕鬆兌換 10 元東森現金券，使用 314 枚東森幣，就能輕鬆兌換 10 元全家購物金！親愛的雲友們，千萬別錯過這個超級好康的活動！

▲11/1 至 11/2 連假期間，登入新聞雲 APP，至會員中心點選「好禮兌換區」快捷按鈕，總計超過 600 份東森現金券和全家購物金等你來搶！（圖／活動小組）

⏰ 活動日期：

11/1 - 11/2

活動期間每天 12 檔，每檔數量有限！

⏰ 活動時段：

每日早上 8 點至晚上 7 點（08:00、09:00、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00、19:00），共 12 檔，整點準時開搶！

※ 特別提醒：

• 新聞雲 APP 中的「紫標」商品為每人每月最多限領 1 份。

• 東森購物網東森現金券的使用方式，依東森購物網公告：請點我。

• 全家購物金的使用方式，詳情請見全家便利商店公告：請點我。

Ｑ. 我想參加《14 周年慶快閃》快閃搶購物金活動，但我的東森幣不夠怎麼辦??

1. 下載新聞雲 APP，首次綁定東森購物網帳號，即可獲得 300 枚東森幣。

2. 單日登入完成「會員中心 > 今日任務」，單日可得 78 枚東森幣。

3. 在新聞雲 APP 瀏覽一篇新聞可得 1 枚東森幣，每天最高可得 50 枚。

4. 「會員中心 > 我的邀請碼」邀請 1 位新用戶，可獲得 200 枚東森幣，最高可得 1000 枚。

