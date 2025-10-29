全家開設「犬家便利商店」　業者：慶祝「犬之日」還有狗狗店長

▲全家開設期間限定「犬家便利商店」。（圖／Facebook／全家FamilyMart）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店昨28日在臉書、Threads等社群平台分享一張「犬家Family Mart」照片，引發網友表示「以為全家要提告了⋯等等，就是全家發的」、「不是AI或愚人節嗎？」全家證實，為了迎接11月1日「犬之日」，新莊副都店即日起至11月25日化身為期間限定「犬」家便利商店，聯手超人氣「柴犬七仙女」打造，還有一日狗狗店長活動。

全家便利商店表示，為了迎接11月1日犬之日，新莊副都店自即日起化身期間限定「犬」家便利商店，攜手人氣寵物KOL「柴犬七仙女」聯手打造，從玻璃窗貼到店內裝飾，皆可見到超萌肖像，營造療癒氛圍。

全家也將延續先前「貓之日」的公益企劃，在「犬家便利商店」跟「好好善待動物協會」合作，店內張貼尋狗啟事海報、天吊裝飾，支持弱勢狗園修繕及服務。

為了慶祝「犬之日」，「犬家Family Mart」11月1日下午2點將舉辦「柴犬七仙女」一日狗狗店長活動，當天凡於現場單筆消費滿399元（含寵物貨架任一商品），即可與人氣成員「蘿蔔糕」、「三明治」、「蔥抓餅」合影留念，狗狗店長當天將穿上全家制服，或戴上「放克牙寶」寵物頭套。合影名額限量30組，每組最多3人。

此外，全台逾4400間全家店舖在10月29日至11月25日，也推出寵物商品優惠，指定商品「2件8折、4件75折」。凡購買任一件寵物商品，加價169元即可獲得限量「放克牙寶寵物頭套」（原價199元），採綁帶式設計，中小型犬皆可佩戴。

犬家Family Mart

即日起至11月25日

全家新莊副都店

新北市新莊區中央路437號