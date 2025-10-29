全家限時3天咖啡「買2送2」今開賣　7-11萬聖節「買7送7」

▲全家咖啡「買2送2」限時3天。（圖／全家提供）
記者林育綾／綜合報導
天氣轉涼，超商紛紛推出咖啡暖心優惠，全家便利商店今（29）日起至10月31日，限時3天指定單品咖啡「買2送2」；而7-ELEVEN 也將於11月1日至3日推出精品咖啡「買7送7」；萊爾富則在10月29日起至11月25日期間，Hi Café 聯名「美祿」，推出「熱巧克力歐蕾」、「熱巧克力珍珠歐蕾」買1送1。
★全家
全家在APP「隨買跨店取」10月29日至10月31日期間，推出指定單品咖啡「買2送2」：
◾大杯特濃經典美式，買2送2（原價55元/杯）。
◾大杯單品拿鐵，買2送2（原價110元/杯）。
◾大杯單品美式，買2送2（原價100元/杯）。
◾中杯單品拿鐵，買2送2（原價90元/杯）。
◾中杯單品美式，買2送2（原價80元/杯）。
▲7-11即將推出精品咖啡「買7送7」。（圖／7-11提供）
★7-ELEVEN
7-ELEVEN 將在11月1日至3日，連續3天於「OPENPOINT行動隨時取」推出精品咖啡「買7送7」：
◾CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)，買7送7，限量5萬組。
◾CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)，買7送7，限量2.5萬組。
◾CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)，買7送7，限量3萬組。
◾CITY PRIMA中杯冰精品燕麥拿鐵，買7送7，限量2萬組。
★萊爾富
萊爾富自10月29日起至11月25日推出「巧級喜歡你」主題活動，Hi Café 聯名「美祿」，推出「熱巧克力歐蕾」售價65元、「熱巧克力珍珠歐蕾」售價79元，活動期間「買1送1」。
▲萊爾富Hi Café 聯名「美祿」，推出「熱巧克力歐蕾」、「熱巧克力珍珠歐蕾」。（圖／業者提供）
