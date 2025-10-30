全家聯名《廚神小當家》推銀河墨魚麵　特級廚師醬料碟限量周邊

▲全家便利商店合作《廚神小當家》，推出聯名泡麵、限量周邊。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店合作經典料理動畫《廚神小當家》，推出聯名泡麵「銀河墨魚乾拌麵」、「紅燒牛肉蒟蒻麵」，還有3款限量周邊可加價購，除了有特級廚師「特」字、「難吃」二字的醬料碟，還有「廚神小當家購物收納袋」包子款、菜刀款，讓不少動漫粉絲瘋狂。

▲全家聯名《廚神小當家》，推出限定泡麵「銀河墨魚乾拌麵」、「紅燒牛肉蒟蒻麵」。（圖／業者提供）



全家攜手經典料理動畫《廚神小當家》，將動畫的熱血精神變身話題商品，推出2款獨家聯名新品、3款加價購周邊。首推「銀河墨魚乾拌麵」將墨魚汁融合於麵體中，呈現黑亮色澤，香氣濃郁、拌勻即食。「紅燒牛肉蒟蒻麵」採低熱量蒟蒻麵體，保留紅燒湯頭的醇厚香氣，滿足嘴饞又想顧身材的消費者，售價皆為99元。

▲特級廚師徽章醬料碟，99元加購。（圖／業者提供）

同步也推出《廚神小當家》系列加價購周邊商品，凡購買「湯底專區」指定商品，單筆滿20元以上任2件，即可以優惠價99元加購「廚神小當家醬料碟2入組」，醬料碟不僅畫上特級廚師徽章圖樣，倒入醬汁後更能看到象徵特級廚師的「特」字、經典台詞「難吃」二字。而加價149元則可獲得「廚神小當家購物收納袋」（包子款／菜刀款）。

▲▼加價149元則可獲得「廚神小當家購物收納袋」（包子款／菜刀款）。（圖／業者提供）

全家便利商店迎接火鍋季，即日起至明年1月6日，推出「湯底鍋料指定商品任2件77折」活動，集結老四川麻辣鴨血、高雄劉家酸菜白肉鍋、新加坡發起人肉骨茶湯底等人氣品牌，以及FamiCollection花雕雞湯、薑母鴨湯等自有湯底，讓民眾在家也能輕鬆煮出名店級鍋物。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 搶攻韓流商機，看準粉絲收藏熱潮，特別引進韓國天團BTS（防彈少年團）成員Jin企劃的「IGIN蘋果琴酒調酒」，可愛的水果設計包裝，結合韓系調酒質感，共葡萄、西瓜、李子3款風味，即日起於全台近4000間7-ELEVEN門市限定上架，再享秋季嚐鮮價129元。

▲7-ELEVEN引進韓國天團BTS（防彈少年團）成員Jin企劃的「IGIN蘋果琴酒調酒」。（圖／業者提供）



此外，韓國市佔第一的「韓國東遠鮪魚罐頭」，也由7-ELEVEN 獨家開賣「Jin 限定肖像版本」，粉絲可免飛海外、免找代購，保證「罐罐有偶像帥氣臉龐」。此次在台販售的每罐鮪魚罐頭皆印有Jin肖像，粉絲可直接至門市預購60入箱購組，一次收藏12種不同的帥氣Jin臉，11月10日起至2026年2月15日，兩入優惠價129元。

▼「韓國東遠鮪魚罐頭」獨家開賣「Jin限定肖像版本」。（圖／業者提供）