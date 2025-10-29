全家招牌變「犬家」？小編認了：是真的　背後超萌原因曝

▲新北市有間全家門市的招牌變成「犬家」，照片曝光引發熱議。（翻攝臉書／全家FamilyMart）

圖文／鏡週刊

近日新北市有間全家便利商店的招牌變成「犬家」，全家也在臉書粉專po出照片，並說明為何變成「犬家」，相關照片在網路上引起熱議，有網友歪樓留言，「進去買東西，只能用狗語 汪汪汪嗎？」

全家便利商店在一般市區幾乎隨處可見，也早已融入大家的生活中。全家臉書粉專28日po出一張照片，可見全家的招牌竟變成「犬家」。臉書小編解釋，這是配合11月1日「犬之日」的限定店，地點位於新北市新莊區中央路上，限定時間持續至11月25日。

該篇po文曝光後，吸引許多網友跑來留言，「進去買東西，只能用狗語 汪汪汪 嗎？」「也太可愛了吧」、「請問會有狗狗店員嗎？」「真的有喔 我還以為是AI生成的」、「會有喵家嗎」、「全家太懂賺毛孩財了…錢包通通拿去給你啦…」。

其實「犬之日」源自日本，為每年11月1日，當初由日本寵物食品協會在1987年設立，旨在讚頌狗狗與人類的深厚情誼，並希望能推廣正確的飼養觀念。至於為何選在這天為「犬之日」，是因「11.1」的日文諧音就像是「汪汪汪」，象徵狗的叫聲。而每年2月22日則為「貓之日」，也同樣是因為日文諧音的關係。



