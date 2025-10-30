超商開賣「熱罐飲料」還有火鍋專區　7-11新推蒸烤馬鈴薯

▲7-ELEVEN搶攻冒煙商機，推出現烤、現蒸馬鈴薯。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

天氣漸涼，7-ELEVEN 即日起於各門市開賣「熱罐飲料」，品項涵蓋咖啡、牛乳、奶茶、紅茶等超過10款選擇，還有日本製造「UCC原味咖啡乳飲品」；此外，台北限定門市首度開賣「蒸烤雙吃」馬鈴薯，「火鍋專區」也販售小份量、輕火鍋周邊。全家便利商店也迎接火鍋季，湯底鍋料指定品「任2件77折」。

▲7-11開賣「熱罐飲料」，推薦日本製造「UCC原味咖啡乳飲品」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●熱罐飲料開賣



7-11 搶攻冒煙商機，看準早晚溫差帶動熱飲及熱食需求提升近1成，開賣「熱罐飲料」強化消費者搭餐需求，品項涵蓋咖啡、牛乳、奶茶、紅茶等超過10款選擇，售價約30元至49元，推薦新品為日本製造「UCC原味咖啡乳飲品」。

▲7-11 於台北限定44間門市首度開賣「蒸烤雙吃」馬鈴薯。（圖／業者提供）

●蒸烤馬鈴薯、關東煮

即日起7-11 也於台北市限定44間門市首度開賣「蒸烤雙吃」現蒸馬鈴薯、烤馬鈴薯，採用澳洲品種連皮販售，口感綿密扎實。

熱食自助區今年冬季於上千間門市陸續販售「關東煮」，開賣韓國國民代表性美食「韓式魚板串」，即日起至11月11日「全品項任選買4送1」優惠。

▲即日起至11月11日，關東煮「全品項任選買4送1」優惠。（圖／業者提供）

●火鍋專區

另外「饗喫鍋」火鍋專區，販售小份量、輕火鍋周邊，方便消費者24小時就近採買，今年冬天擴大於4000間門市導入。近期也上架日本「HORINISHI萬用香料粉」、「人形町今半壽喜燒醬」等旅日人氣伴手禮調味料。

●韓式料理新品

7-ELEVEN 近來也攜手「涓豆腐」合作，開發3款道地韓式料理「涓豆腐韓式豆腐鍋」、「涓豆腐泡菜冬粉」、「涓豆腐韓式雜菜冬粉」。還有2款由台南晶英酒店主廚監製、飽足感十足的韓風料理，「辛奇醬炒牛肉便當」、「韓式炸雞起司丼」。

▲7-ELEVEN合作「涓豆腐」、台南晶英酒店，推出韓式料理。（圖／業者提供）

同時有多款即食韓風輕食「韓式烤牛肉多彩飯卷」、「宗家府泡菜鮪魚新極大飯糰」、「韓式燒肉泡菜飯糰」與「香辣魷魚拌麵」。

▼同時有多款即食韓風輕食。（圖／業者提供）

★全家火鍋季

全家迎接火鍋季，即日起至明年1月6日推出「湯底鍋料指定商品任2件77折」，集結老四川麻辣鴨血、高雄劉家酸菜白肉鍋、新加坡發起人肉骨茶湯底等人氣品牌，以及FamiCollection花雕雞湯、薑母鴨湯等自有湯底，讓民眾在家也能輕鬆煮出名店級鍋物。

▼全家湯底鍋料指定商品「任2件77折」。（圖／業者提供）

FamiSuper超市店同步推出新鮮蔬菜、火鍋肉片、海鮮、豆腐、泡菜等指定商品「任選2件88折」優惠，並加碼抽smeg美學家電組。即日起至11月25日，購買湯底或鍋物商品任兩件，可獲鍋物79折券與滿3件最高折100元優惠券，線上線下皆適用。

▲全家「FamiPort 預購」網羅多款名店鍋物。（圖／業者提供）

此外，「FamiPort 預購」有多款名店鍋物，如青花驕青花椒麻辣鍋、門前隱味牛三寶牛肉爐、名廚美饌麻辣串串鍋及YACHE韓式蔬食鍋系列，滿足不同口味需求。即日起至11月23日，預購商品任兩件95折、三件以上92折，不用排隊也能在家開鍋進補，輕鬆享受冬季圍爐美味。