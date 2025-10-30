「習川會」先穩經貿後談台灣　涉台學者：等川普明年訪華深度探討

▲美國總統川普30日在南韓釜山與大陸國家主席習近平會晤。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

中美元首「習川會」今（30日）在韓國釜山落幕，這是川普展開第二任期後與大陸國家主席習近平的首次會晤。雙方聚焦經貿議題，並達成多項共識，但未觸及「台灣問題」。兩岸學者分析認為，本次會談的主要成果在於「延續並鞏固經貿共識」，中美雙方「暫時」將焦點放在經貿穩定與政策調整上，至於「台灣問題」太過複雜，留待明年川普訪華時重點再行討論。

「習川會」六年後再聚首，今天30日在韓國釜山登場，這也川普展開第二任期後與大陸國家主席習近平的首次會晤。雙方聚焦經貿議題、採購能源及農產品貿易達成共識。大陸宣布暫緩稀土出口與港口稅一年，同時恢復自美採購大豆與能源，外界分析本次會談成果，釋出中美經貿關係逐漸穩定的訊號。

大陸中國人民大學中法學院經濟學系主任、副教授林承鐸接受《東森新媒體ETtoday》訪問時指出，此次會談反映出大陸以「穩中帶鬥」的策略應對中美競爭，在經貿上釋出誠意，在政治上保留空間，展現「策略性溫和與持續博弈並行」的態度，透過實際措施釋出誠意，同時為下一輪中美戰略談判預作布局。

林承鐸指出，會前大陸主動宣布暫停稀土出口限制、延後港口稅費一年，並重啟美國大豆與能源採購，顯示北京方面「以經濟穩定為戰略基礎」，希望藉經貿互惠穩住中美關係的基本盤。他認為，美方同樣釋放善意，在關稅緩解與貿易空間上有所讓步，「雙方在施壓與互讓之間展現出務實的談判姿態」。

不過，林成鐸強調，從經濟戰略的角度觀察，大陸此舉並非示弱，而是「集中火力，暫時穩局」。這種有限讓步實際上是為了「拉高談判桌上的籌碼」，維持中美經貿關係的穩定，並為未來更具主動權的戰略談判鋪路。他指出，稀土、農業市場等結構性優勢仍是大陸的重要談判籌碼，「北京仍在主導遊戲節奏」。

林成鐸總結指出，這次會議呈現出「穩中帶鬥」的格局，大陸透過靈活調整與戰略克制，既維持經貿穩定，又保留了更大的政治與外交回旋空間。

包承柯分析指出，這次會談的主要成果是「延續並鞏固經貿共識」，雙方在會前於馬來西亞吉隆坡的磋商中，已就多項關鍵問題達成初步協議，包括美方對華海事物流和造船業的301措施、延長對等關稅暫停期、芬太尼執法合作、農產品貿易及出口管制等議題。「今天通過元首會談的方式，雙方公佈達成協議的一系列主要內容。」

包承柯指出，從這次會談來看，中美兩國領導人把更多的精力集中在關稅貿易領域，現階段側重政策調整。至於「台灣問題」雖然是中美關係「核心焦點」但具有高度敏感與複雜性，「不適合在釜山會場這短暫交流中深入處理」。

包承柯繼續分析，川普也明確表態，計畫明年訪問中國。從這個角度去看，我們先把一些迫切性的經貿問題先解決了，然後再面對明年的中美元首會談，從更廣泛、更深入的角度去談中美之間的關係。

他進一步解釋，雙方目前的處理方式，是先將迫切的經貿問題妥善解決，為後續更全面、更具戰略性的中美元首會談奠定基礎。「川普已明確表態，計畫明年訪問中國。屆時雙方將能從更廣泛、更深層的角度，討論台灣等長期戰略性議題。」

針對外界關注的台灣議題，林成鐸分析，這是「習川會」刻意避談是經過計算的結果。「也是雙方共識，『台灣問題』的敏感度過高，若在釜山談，反而影響經貿議題的推進。」

他也預測，「台灣問題」將留待川普未來訪華時再度提出，以配合政治時機，「既可避免激化近期的台海氣氛，也能在未來擴大外交效果」。

