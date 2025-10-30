習川會今登場「台灣問題」是中美最大障礙　從經貿競爭找平衡起點

▲2019年「習川會」結束，六年後兩位中美元首將於韓國釜山再次會見。（圖／路透）

闊別六年！今（30日）將在韓國登場的「習川會」引發世界矚目，針對此次中美元首會晤可能聚焦的中美角力、關稅經貿與台灣議題，涉台學者包承柯接受接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，這次會談「不僅是解決當前問題，更關乎中美關係長遠的戰略」，但美方若不調整對中政策，「尤其在『台灣問題』上的立場，中美矛盾只會加劇。」

美國總統川普29日在南韓慶州APEC企業領袖高峰會演講，透露將與習近平會面並達成美中貿易協議。大陸外交部發言人昨天也證實，經中美雙方商定，國家主席習近平將於當地時間10月30日在釜山同美國總統川普舉行會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

上海東亞研究所研究員包承柯接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，自前年舊金山APEC峰會以來，中美高層互動逐漸頻繁，「已形成一個良好的框架，這為元首層級的戰略對話提供了穩定基礎」。

不過，他也強調，川普重新上台後，重點將轉回經貿領域，「無論是關稅、貿易還是稀土議題，美方的經濟要求勢必會愈來愈多」。

他指出，中美目前正處於「激烈競爭但需有序管控」的階段，若缺乏管控機制，關係將再度陷入不穩。「中美關係若能在『有競爭、有合作』的良性範圍中運作，改善的空間仍然存在；若陷入無序對抗，問題將層出不窮。」他認為，兩國領導人都具備推動穩定的信心，這不僅關乎中美，也有助於全球經濟與區域穩定。

至於外界關注的「台灣問題」是否將成為焦點？包承柯明確指出，這是中美關係中無法回避的議題，「每次中美元首會晤，『台灣問題』都會被提出。中國的立場一貫明確『台灣是中國內政，美國沒有權利干涉』。」

他分析，「台灣問題」根源在於美國長期對台軍售與政治介入，但中國的內政美國沒有理由與權利去干涉。因此，相信「台灣問題」會在中美領導人會談出現，「必定會要求「停止『干涉中國內政』定會出現，預料美國也不會輕易按照中國政策的「一個中國原則」停止干涉，但是最終要有解決方法。

包承柯強調，隨著大陸綜合國力提升，「中方更有能力去克服美方『干涉內政』的問題，這也是中美關係當前最大的障礙，也是十分巨大的障礙。」未來核心挑戰，是如何透過雙邊經貿合作與互信機制，「逐步削減干涉、創造穩定框架」。

隨著台灣內部「疑美論」升高，外界猜測「習川會」是否將出現「中美大交易」，包承柯則否認這種說法，強調更像是「美國重新認識中國的起點，並且必須調整對華長期戰略，否則只會造成中美衝突加劇」。

包承柯也說，川普口口聲聲說要與中方加強關係往來，與領導人有良好互動，「前提是美方若不調整對中政策，尤其在『台灣問題』上的立場，中美矛盾只會加劇。」

他最後表示，「解決『台灣問題』，是中國自己的事，不是與美國商量的事。中美兩國應該找到管控分歧的辦法，否則競爭失控只會重啟新的不穩定局勢。」