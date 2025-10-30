　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習川會今登場「台灣問題」是中美最大障礙　從經貿競爭找平衡起點

▲▼美中AI競爭,中美AI競爭,美中AI,中美AI,美中,中美,川習,習川,習近平,美中晶片,中美晶片,晶片。（圖／路透）

▲2019年「習川會」結束，六年後兩位中美元首將於韓國釜山再次會見。（圖／路透）

記者任以芳／北京報導

闊別六年！今（30日）將在韓國登場的「習川會」引發世界矚目，針對此次中美元首會晤可能聚焦的中美角力、關稅經貿與台灣議題，涉台學者包承柯接受接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，這次會談「不僅是解決當前問題，更關乎中美關係長遠的戰略」，但美方若不調整對中政策，「尤其在『台灣問題』上的立場，中美矛盾只會加劇。」

美國總統川普29日在南韓慶州APEC企業領袖高峰會演講，透露將與習近平會面並達成美中貿易協議。大陸外交部發言人昨天也證實，經中美雙方商定，國家主席習近平將於當地時間10月30日在釜山同美國總統川普舉行會晤，就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

上海東亞研究所研究員包承柯接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，自前年舊金山APEC峰會以來，中美高層互動逐漸頻繁，「已形成一個良好的框架，這為元首層級的戰略對話提供了穩定基礎」。

不過，他也強調，川普重新上台後，重點將轉回經貿領域，「無論是關稅、貿易還是稀土議題，美方的經濟要求勢必會愈來愈多」。

他指出，中美目前正處於「激烈競爭但需有序管控」的階段，若缺乏管控機制，關係將再度陷入不穩。「中美關係若能在『有競爭、有合作』的良性範圍中運作，改善的空間仍然存在；若陷入無序對抗，問題將層出不窮。」他認為，兩國領導人都具備推動穩定的信心，這不僅關乎中美，也有助於全球經濟與區域穩定。

▲▼中美關係。（圖／CFP）

▲美方若不調整對中政策，尤其在『台灣問題』上的立場，中美矛盾只會加劇。（圖／CFP）

至於外界關注的「台灣問題」是否將成為焦點？包承柯明確指出，這是中美關係中無法回避的議題，「每次中美元首會晤，『台灣問題』都會被提出。中國的立場一貫明確『台灣是中國內政，美國沒有權利干涉』。」

他分析，「台灣問題」根源在於美國長期對台軍售與政治介入，但中國的內政美國沒有理由與權利去干涉。因此，相信「台灣問題」會在中美領導人會談出現，「必定會要求「停止『干涉中國內政』定會出現，預料美國也不會輕易按照中國政策的「一個中國原則」停止干涉，但是最終要有解決方法。

包承柯強調，隨著大陸綜合國力提升，「中方更有能力去克服美方『干涉內政』的問題，這也是中美關係當前最大的障礙，也是十分巨大的障礙。」未來核心挑戰，是如何透過雙邊經貿合作與互信機制，「逐步削減干涉、創造穩定框架」。

隨著台灣內部「疑美論」升高，外界猜測「習川會」是否將出現「中美大交易」，包承柯則否認這種說法，強調更像是「美國重新認識中國的起點，並且必須調整對華長期戰略，否則只會造成中美衝突加劇」。

包承柯也說，川普口口聲聲說要與中方加強關係往來，與領導人有良好互動，「前提是美方若不調整對中政策，尤其在『台灣問題』上的立場，中美矛盾只會加劇。」

他最後表示，「解決『台灣問題』，是中國自己的事，不是與美國商量的事。中美兩國應該找到管控分歧的辦法，否則競爭失控只會重啟新的不穩定局勢。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
隨時待命！大谷翔平願為道奇中繼出戰：我準備好了
Fed「曖昧降息」美股分歧！輝達市值破5兆美元　台積電ADR

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習川會今登場「台灣問題」是中美最大障礙　從經貿競爭找平衡起點

川普欲降關稅換芬太尼限制　陸外交部：美方應為合作創必要條件

川習會前夕　中國恢復購買美國大豆

港國安處逮捕5男女　控在「反修例」期間製造及提供武器

穿不了「高領」衣服是一種病？　陸媒：或「頸動脈竇症候群」作祟

一線之隔兩個季節！老君山現「陰陽分界」奇觀　遊客讚：美到窒息

36歲男「嘴破20年」停藥後竟失明！　醫師嘆：右眼已無法恢復

參加喪禮飛來橫禍　3公尺高牆倒塌！6人吃飯躲避不及遭壓死

張學良侄孫：兩岸如何跨越心理藩籬　成為現實課題

陸葬禮辦一半「牆塌了」　6名賓客當場遭壓死

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

被「地雞主」追暴紅　黑絲OL胸狠辣照曝光　本尊現身親回男朋友條件

習川會今登場「台灣問題」是中美最大障礙　從經貿競爭找平衡起點

川普欲降關稅換芬太尼限制　陸外交部：美方應為合作創必要條件

川習會前夕　中國恢復購買美國大豆

港國安處逮捕5男女　控在「反修例」期間製造及提供武器

穿不了「高領」衣服是一種病？　陸媒：或「頸動脈竇症候群」作祟

一線之隔兩個季節！老君山現「陰陽分界」奇觀　遊客讚：美到窒息

36歲男「嘴破20年」停藥後竟失明！　醫師嘆：右眼已無法恢復

參加喪禮飛來橫禍　3公尺高牆倒塌！6人吃飯躲避不及遭壓死

張學良侄孫：兩岸如何跨越心理藩籬　成為現實課題

陸葬禮辦一半「牆塌了」　6名賓客當場遭壓死

北教大型男教授爆偷吃人妻　教育界大咖點名「這群女老師」該檢討

坣娜「癌王」胰臟癌病逝　醫示警「3類食物」

排名賽高承睿漏列種子　桌球協會急公告：男子組今重新抽籤

補強朱育賢、陳子豪後　味全再進自由市場？「將進行整體評估」

日媒爆西武獅鎖定林安可 若確定行使海外FA將掀搶人大戰

川普：憲法不允許他角逐第3任總統　直嘆真可惜

隨時待命！大谷翔平願為道奇中繼出戰：我準備好了

普丁宣布「末日武器」海神核魚雷成功！　引發毀滅性放射海嘯

出門前花10分鐘做4件事「喚醒身心」　一整天都很有精神

Gary老婆真的很會穿！10套私服解析　皮外套、紗裙、球鞋搭出高級感

李承鉉問中醫「如何降低性慾」　戚薇笑：夫妻開車是要討論的

大陸熱門新聞

36歲男「嘴破20年」自行停藥竟失明

習川會今登場「台灣問題」是中美最大障礙

大批轟-6K貼近台灣！　陸評論稱：一次「斬首」行動演訓

張家界「荒野求生」百人參賽剩22人 僅存女選手半個月暴瘦如野人

湖南網紅直播抓雨傘節被咬　嫌血清太貴未就醫後消失

陸人大常委會決定「何衛東下、張升民上」

大陸又一開源模型爆紅！　MiniMax性能「超越DeepSeek」

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

老君山現「陰陽分界」奇觀　遊客讚：美到窒息

穿不了「高領」衣服是一種病？ 陸媒：或「頸動脈竇症候群」作祟

宋濤會見蕭旭岑一行：習賀電鄭為兩岸、兩黨指明方向

川普欲降關稅換芬太尼限制　中方：必要條件

張學良侄孫：兩岸如何跨越心理藩籬　成為現實課題

臉書體驗台網友瘋狂喊話　國台辦：我們認真對待每則留言

更多熱門

相關新聞

韓國創意行銷！觀光工廠導覽＋醫學研討會王正坤分享再生醫學

韓國創意行銷！觀光工廠導覽＋醫學研討會王正坤分享再生醫學

韓國再生醫學品牌「麗珠蘭」所屬PharmaResearch生技公司，舉辦PGS全球醫學研討會，結合「觀光工廠導覽」與「學術交流」，在江陵迎來來自全球逾500位醫師參與，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師受邀出席，與各國專家共同探討聚去氧核糖核苷酸（PDRN）與多核苷酸（PN）在皮膚修復、血管新生、黑斑改善、毛髮增生及疤痕修護等臨床應用。

韓國「3人吃部隊鍋」誤踩雷！店員皺眉...只讓2人坐

韓國「3人吃部隊鍋」誤踩雷！店員皺眉...只讓2人坐

中日外長通話　王毅：台灣問題事關兩國「基本信義」

中日外長通話　王毅：台灣問題事關兩國「基本信義」

韓國哈味零時差　茶聚×統一鮮乳推出香片哈密拿鐵

韓國哈味零時差　茶聚×統一鮮乳推出香片哈密拿鐵

日股首度衝破5萬點　川習會刺激樂觀情緒

日股首度衝破5萬點　川習會刺激樂觀情緒

關鍵字：

習川會韓國釜山經貿台灣問題

讀者迴響

熱門新聞

粿粿3年前答應求婚照被挖！

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

坣娜胰臟癌逝　醫嘆「癌王」發現就晚期：5症狀要小心

獨／坣娜死因曝光「是胰臟癌」！　低調封鎖死訊親友崩潰

獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

蔡瑞雪聲援范姜彥豐

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！

看似冷漠「其實是慢熱」星座

孩童1萬怎麼領？　一張圖看懂3方式

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

粿粿談判離婚過程疑曝光

普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記

快訊／歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面