陸建政76周年涉台談話篇幅減少　習近平：堅決反台獨與外部勢力干涉

大陸國家主席習近平出席中共建政76週年招待會

慶祝中共建政成立76周年招待會今（30日）傍晚在北京人民大會堂隆重舉行。，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席招待會併發表重要講話。針對「台灣問題」，去年習近平特別提及「統一」以及台灣是中國的神聖領土，今年涉台篇幅明顯減少，僅強調「深化兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

明天10月1日是大陸建政76周年，陸方按慣例在紀念日前夕都會舉行招待會，主要邀請大陸各部委重要官員、各國重要使節、外交官和政要，以及來自陸港澳台各界重要嘉賓。今晚招待會由大陸中共中央政治局常委、國務院總理李強主持，中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等人出席。

今年大陸方面有「首次」邀請少數港澳台媒體出席採訪，現場受邀嘉賓桌數共126桌，一桌8人，現場目測約1008人，扣除陸方相關維安人員等，大約有800名中外人士包含港澳台參加。

習近平首先指出，代表黨中央和國務院，向全國各族人民、向中國人民解放軍指戰員和武警部隊官兵、向各民主黨派和無黨派人士致以崇高敬意，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞致以誠摯問候，向關心和支持新中國建設事業的友好國家和國際友人致以衷心感謝。

習近平表示，今年隆重紀念中國人民抗日戰爭及世界反法國戰爭勝利80週年，極大振奮的民族精神，激發了愛國熱情，凝聚了奮鬥的力量。我要繼續用好歷史經驗，把國家建設的更好，讓老一輩領導人和革命先烈開放的事業不斷升級加盟。

習近平指出，今年以來面對複雜形勢，進一步全面深化改革，扎實推動高質量發展，著力保障改善民生，縱深推進全面從嚴治黨，黨和國家各項事業取得新進展新成效。下個月將召開二十屆四中全會，研究制定「十五五」規劃建議，要緊緊圍繞新時代新徵程黨的中心任務，把「十五五」發展的目標任務和戰略舉措規劃好、實施好，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。

大陸建政76周年招待會出席中外嘉賓約800人

習近平強調，「新徵程上，我們要堅定不移貫徹『一國兩制』方針，支持港澳更好融入國家發展大局，更好發展經濟，改善民生。要深化兩岸交流合作，堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

習近平指出，面對百年變局加速演進的國際形勢，我們要大力弘揚全人類共同價值，進行真正的多邊主義，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，同各國攜手構建人類命運共同體。

相較去年中共建政75周年招待會，大陸方面對於重要紀念日逢五逢十慣例，都會擴大舉行，去年出席人數有3000多人，港澳台出席人數較多，當時大陸官媒《央視》釋出台灣歌手演員伊能靜也有出席，引起外界關注。

另外，習近平去年出席在建政75周年招待會的涉台重要談話篇幅較多，一開始強調「台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水。」堅持一個中國原則和「九二共識」，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對「台獨」分裂活動。「實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋。」

今年習近平僅提及，要深化兩岸交流合作，並且再次重申反「台獨」以及外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。沒有提及「統一」。

陸建政76週年招待會菜單與八道冷盤

另外，記者觀察大陸建政招待會的菜單十分「中國味」，八道冷盤加上麵包，符合外國人士品嚐，大菜部分金枝四寶、荷香牛肉、揚州炒飯、香草鮭魚等，甜點西米花生酪；飲品部分有可樂、雪碧、大陸國柳橙汁、椰汁；酒品都是還自河北長城紅干與白干。

招待會現場也有貼心安排，比如中外人士桌上有同聲翻譯機，同步知道習近平重要談話內容，每一桌都安排一名服務人員，甚至現場從擺盤佈置講求細節，碗盤、杯具必須整齊對線，視覺上更加整齊劃一，凸顯整題服務細緻。

陸建政76周年招待會現場，現場採取一桌一人服務，重要領導人餐具講求整齊劃一。