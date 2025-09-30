　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸建政76周年涉台談話篇幅減少　習近平：堅決反台獨與外部勢力干涉

▲▼ 大陸建政76週年招待酒會、習近平、涉台發言 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸國家主席習近平出席中共建政76週年招待會 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

慶祝中共建政成立76周年招待會今（30日）傍晚在北京人民大會堂隆重舉行。，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席招待會併發表重要講話。針對「台灣問題」，去年習近平特別提及「統一」以及台灣是中國的神聖領土，今年涉台篇幅明顯減少，僅強調「深化兩岸交流合作，堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

明天10月1日是大陸建政76周年，陸方按慣例在紀念日前夕都會舉行招待會，主要邀請大陸各部委重要官員、各國重要使節、外交官和政要，以及來自陸港澳台各界重要嘉賓。今晚招待會由大陸中共中央政治局常委、國務院總理李強主持，中共中央政治局常委趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正等人出席。

今年大陸方面有「首次」邀請少數港澳台媒體出席採訪，現場受邀嘉賓桌數共126桌，一桌8人，現場目測約1008人，扣除陸方相關維安人員等，大約有800名中外人士包含港澳台參加。

習近平首先指出，代表黨中央和國務院，向全國各族人民、向中國人民解放軍指戰員和武警部隊官兵、向各民主黨派和無黨派人士致以崇高敬意，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞致以誠摯問候，向關心和支持新中國建設事業的友好國家和國際友人致以衷心感謝。

習近平表示，今年隆重紀念中國人民抗日戰爭及世界反法國戰爭勝利80週年，極大振奮的民族精神，激發了愛國熱情，凝聚了奮鬥的力量。我要繼續用好歷史經驗，把國家建設的更好，讓老一輩領導人和革命先烈開放的事業不斷升級加盟。

習近平指出，今年以來面對複雜形勢，進一步全面深化改革，扎實推動高質量發展，著力保障改善民生，縱深推進全面從嚴治黨，黨和國家各項事業取得新進展新成效。下個月將召開二十屆四中全會，研究制定「十五五」規劃建議，要緊緊圍繞新時代新徵程黨的中心任務，把「十五五」發展的目標任務和戰略舉措規劃好、實施好，確保基本實現社會主義現代化取得決定性進展。

▲▼ 大陸建政76週年招待酒會、習近平、涉台發言 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸建政76周年招待會出席中外嘉賓約800人 。（圖／記者任以芳攝）

習近平強調，「新徵程上，我們要堅定不移貫徹『一國兩制』方針，支持港澳更好融入國家發展大局，更好發展經濟，改善民生。要深化兩岸交流合作，堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

習近平指出，面對百年變局加速演進的國際形勢，我們要大力弘揚全人類共同價值，進行真正的多邊主義，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，同各國攜手構建人類命運共同體。

相較去年中共建政75周年招待會，大陸方面對於重要紀念日逢五逢十慣例，都會擴大舉行，去年出席人數有3000多人，港澳台出席人數較多，當時大陸官媒《央視》釋出台灣歌手演員伊能靜也有出席，引起外界關注。

另外，習近平去年出席在建政75周年招待會的涉台重要談話篇幅較多，一開始強調「台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連、血濃於水。」堅持一個中國原則和「九二共識」，深化兩岸經濟文化交流合作，促進兩岸同胞心靈契合，堅決反對「台獨」分裂活動。「實現祖國完全統一，是大勢所趨、大義所在、民心所向，歷史的車輪誰都無法阻擋。」

今年習近平僅提及，要深化兩岸交流合作，並且再次重申反「台獨」以及外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。沒有提及「統一」。

▲▼ 陸建政76週年招待會現場、2025 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 陸建政76週年招待會現場、2025 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 陸建政76週年招待會菜單與八道冷盤 。（圖／記者任以芳攝）

另外，記者觀察大陸建政招待會的菜單十分「中國味」，八道冷盤加上麵包，符合外國人士品嚐，大菜部分金枝四寶、荷香牛肉、揚州炒飯、香草鮭魚等，甜點西米花生酪；飲品部分有可樂、雪碧、大陸國柳橙汁、椰汁；酒品都是還自河北長城紅干與白干。

招待會現場也有貼心安排，比如中外人士桌上有同聲翻譯機，同步知道習近平重要談話內容，每一桌都安排一名服務人員，甚至現場從擺盤佈置講求細節，碗盤、杯具必須整齊對線，視覺上更加整齊劃一，凸顯整題服務細緻。

▼ 陸建政76周年招待會現場，現場採取一桌一人服務，重要領導人餐具講求整齊劃一。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 陸建政76週年招待會現場、2025 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 陸建政76週年招待會現場、2025 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 陸建政76週年招待會現場、2025 。（圖／記者任以芳攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 2 3211 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸建政76周年涉台談話篇幅減少　習近平：堅決反台獨與外部勢力
快訊／國一4車連環撞！火燒車「濃煙竄天」傷亡不明
快訊／威剛有重大訊息待公布　明日起暫停交易
北捷阿嬤揮袋逼讓座！男一腳踹飛　醫：暴力就是不對
超思詐畜產會6085萬　官商3被告出庭全喊冤
快訊／輝達能落腳北士科？新光人壽最新回應
上市60年老藥退出台灣市場！健保署證實了
孫德榮「召于朦朧魂魄」　法會時間、地點曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸建政76周年涉台談話篇幅減少　習近平：堅決反台獨與外部勢力干涉

中美經貿僵局未解之際　陸大使：有能力從美購買更多商品

福建艦未來還能搭載什麼軍機？　陸軍事專家全說了

林佳龍華沙演講　陸外交部：四處竄訪「唯恐世界不亂」

殲-35絕密性能指標曝光！　央視：反射面積比手掌還小

中國房市唱「經濟光明論」　仲介倡議「不唱衰」

港府：未來10年已覓足夠土地　公屋供應「頭輕尾重」徹底扭轉

亞銀估中國今年GDP增加4.7%　低於官方5%左右目標

時隔十年再展出！　張擇端《清明上河圖》亮相北京故宮百年展

獨／遊香港迪士尼注意！　小紅書找非法「陪拍」恐惹官司

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

卓榮泰視察光復災區　志工陳情怨物資分配不均

洪災動物救護站已安置30隻狗狗　牠「胸部破裂」重傷搶救中　

宿舍窗外竟住飛鼠室友　各種睡姿邊睡還說夢話

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

新北消防特搜任務結束！7天420人次救災光復鄉　齊向罹難者敬禮哀悼

陸建政76周年涉台談話篇幅減少　習近平：堅決反台獨與外部勢力干涉

中美經貿僵局未解之際　陸大使：有能力從美購買更多商品

福建艦未來還能搭載什麼軍機？　陸軍事專家全說了

林佳龍華沙演講　陸外交部：四處竄訪「唯恐世界不亂」

殲-35絕密性能指標曝光！　央視：反射面積比手掌還小

中國房市唱「經濟光明論」　仲介倡議「不唱衰」

港府：未來10年已覓足夠土地　公屋供應「頭輕尾重」徹底扭轉

亞銀估中國今年GDP增加4.7%　低於官方5%左右目標

時隔十年再展出！　張擇端《清明上河圖》亮相北京故宮百年展

獨／遊香港迪士尼注意！　小紅書找非法「陪拍」恐惹官司

快訊／國一4車連環撞！南下高科段「火燒車」濃煙竄天　傷亡不明

《終極一班》遭侵權！　小紅書瘋傳「一張票340」汪東城立場曝光

威剛重大訊息待公布　明日暫停交易

花蓮堰塞湖淹光復！　外國人看救災場面驚嘆「只有台灣這樣」

二軍個人獎頒獎　盜壘王張皓崴求穩定、打擊王周委宏盼加強守備

「5海外天王天后」登大巨蛋開唱！　影壇巨星返台包票力挺

惡賊抓到了！潰壩深夜趁亂行竊檳櫛攤　刺青男逃6天終被逮

motorola再添新產品線　平板pad 60系列延續低調美學登場

台人體內塑化劑「比歐美高7倍」！醫點名10大陷阱：傷腎還加速肥胖

桃園高鐵站國泰人壽新建案開工　張善政：舊城再生帶動整體發展

【每戶災民5萬元】花蓮縣長徐榛蔚宣布發放慰助金！最快10／3入帳

大陸熱門新聞

航班突然提前15小時起飛！　乘客傻眼、客服冷回：不賠

5小時收9000萬停車費！　車主傻眼：停車券可減免20元

緬北詐騙家族明家39人大審 一審結果出爐：11人死刑、5人死緩

全球容量最大「超重力場」核心設備啟用 「時空壓縮」推演世界變遷

紫禁城內最豪華花園！　乾隆花園首度揭開神秘面紗

婆婆「酒泡奶粉」餵嬰　媳不敢再讓長輩顧

河北、山西天空現「神秘彩色光帶」

陸前首富王健林遭「限制高消費」

獨／遊香港迪士尼注意！　小紅書找非法「陪拍」恐惹官司

陸城管副局長遭爆性侵繼女長達4年 網瘋傳「上頭有人」簡歷急撤下

6個月寶寶嚴重鉛中毒！　媽媽痛悔這樣護膚

北京女大生美到遭質疑化妝！兒時照片被挖出

兩名農村少女失聯10餘天！定位在越南 朋友圈最後留言：會死在這

聽口音給「陰陽菜單」　陸餐廳坑殺外地人：一頓貴250元

更多熱門

相關新聞

擾民！習近平「包棟酒店」害韓新人婚宴取消

擾民！習近平「包棟酒店」害韓新人婚宴取消

不過，近期卻傳出習近平原有意下榻首爾新羅酒店，導致該酒店以「國家大事」為由臨時通知取消多場婚禮，讓新人一度陷入困境，最後中國卻又突然取消訂房

習欽點飛彈基地　台灣美軍基地都危險

習欽點飛彈基地　台灣美軍基地都危險

習近平施壓川普表態反台獨？　外交部回應了

習近平施壓川普表態反台獨？　外交部回應了

習要求反台獨　美國務院回應了

習要求反台獨　美國務院回應了

中國的人工智能+　會是下一個大煉鋼嗎？

中國的人工智能+　會是下一個大煉鋼嗎？

關鍵字：

習近平中共台灣問題大陸建政兩岸关系

讀者迴響

熱門新聞

救命化痰藥退出台灣　醫：健保奇蹟殺價到印尼廠都不做

離開災區！鏟子超人「身上1物能丟就丟」超重要

老婦北捷甩袋攻擊被踹飛！捷警認涉「互毆」要辦了

嬤「動手要求讓優先席」遭踹飛　北捷這樣說

公館圓環首上班日塞爆　羅斯福路往台北連機車都不會動

許光漢姊傳訊息只說「幫我買票」

北捷逼讓座遭踹飛！老婦「黑歷史被起底」

假清大文憑任科技副理　還成為台積電博士妻

孫德榮收于朦朧魂魄

台中、雲林、台南明停水「最長10小時」　範圍一次看

白衣正妹考取救護員奔花蓮救災！媽媽是大咖女星

快訊／全真瑜珈宣布破產　10月1日正式歇業

許純美腫一圈現身街頭！　百元拖鞋搭20萬香奈兒包…近況曝

遭譏「車輛裝飾擺拍」！吊車大王怒回嗆

挑釁逼讓座！老婦被踹飛「默默吐1句」　作家傻眼了

更多

最夯影音

更多
光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位

光復救災回程遇暖心車長　貼心祝福出門都有停車位
鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

鏟泥也要嗨！花蓮災民苦中作樂　放音樂喊「開趴啦」

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

陳喬恩老公「臉長皮蛇」堅持上台　她心疼哭..下秒擔心：哭得很難看嗎？

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

花蓮災民清淤苦中作樂！　用笑聲撐過最泥濘的戰役

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

中央終止便當之亂首日！花蓮縣府準備2.5萬份　曝3系統分頭進行

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面