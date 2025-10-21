川普稱2026年初將「訪中國」　陸外交部未給出正面回應

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者廖翊慈／綜合報導

美國總統川普近日表示，他將於明年初訪問中國，並對於自己與習近平的關係充滿信心。中國外交部發言人郭嘉昆21日在例行記者會上，被問到對於川普訪中一事，是否屬實時，未給出明確回應。

據《環球網》報導，一名記者向郭嘉昆提問，「美國總統川普週一再次就台灣問題，發表言論，並表示，對與中方領導人的關係充滿信心，川普也表示，他將於明年初訪問中國，外交部對川普的上述言論有何回應？」

對此，發言人郭嘉昆表示，「中方在台灣問題上的立場，是一貫的、明確的，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，如何解決台灣問題，是中國人自己的事，我們願以最大的誠意，盡最大的努力爭取和平統一的前景，但絕不允許任何人、任何勢力，以任何方式將台灣從中國分裂出去。」

▲中國外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）



關於元首外交相關的問題，郭嘉昆強調，元首外交對中美關係發揮著不可取代的戰略引領作用，中美兩國元首保持密切的溝通與交往，「關於你提到的具體問題，我目前沒有可以提供的資訊。」

川普20日受訪時未明言，是否會授權動用武力協防台灣，但強調中國清楚「美國目前是世界上最強大的軍事力量，無論哪一方面皆為領先，沒人敢輕舉妄動。我完全不認為習主席會這麼做。」



談及中國國家主席習近平對台意圖時，川普表示，「這不代表他不重視，因為他可能非常在意，但我沒有看到任何動作。」川普補充表示，「在台灣或其他議題上，我認為我們會保持和平相處。」