川普空軍一號上再提台灣　警告：犯台對中國「非常危險」

▲ 川普啟程訪問亞洲3國。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普24日晚間啟程赴亞洲，將訪問馬來西亞、日本及南韓3國，也證實將於30日「川習會」中討論台灣問題。他在空軍一號上受訪時，針對中國是否會對台動武的提問回應，「我希望他們不會這麼做」，並警告「這麼做對他們會很危險」。

川普為期5天的亞洲行中，最受矚目的便是30日在南韓釜山與中國國家主席習近平的會談。財政部長貝森特此前說明，此次會晤將是「場邊會談」而非正式會談，但川普透露兩人將進行「相當長的會議」，處理雙方各種問題與關切。

川普在白宮搭機前向記者證實，他將和習近平談及台灣問題，「我會談到台灣，我不會去那裡，但會談到台灣」，也強調自己「很尊重台灣」。

川普本周稍早曾稱，他認為中國無意對台灣動武。白宮稍早公布川普在空軍一號上受訪的錄音中，記者詢問川普為何這麼想，而他回應，「我希望他們不會，我們只能等著瞧。他們可能會這麼做，也可能不會，我希望他們不會。我認為這麼做對他們會很危險。」

面對記者追問是否考慮改變美國對台政策時，川普則避免直接回應，「我現在不想談這個，不想製造任何複雜的局面。這趟旅程已經夠複雜了，對吧？」

不過他接著補充道，「我認為中國希望擁有偉大的10年，他們也做得到。但他們也可能度過糟糕的幾年，他們不希望如此。我們會進行一場很好的會談。」

