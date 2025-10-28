　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中日外長通話　王毅：台灣問題事關兩國「基本信義」

▲中日關係。（圖／路透社）

▲中日關係。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

隨著高市早苗當選日本首相，日本也迎來新內閣。大陸外交部長王毅今（28）日與日本新任外相茂木敏充通電話時表示，希望日本新內閣邁好對中交往的「第一步」，並強調歷史、台灣問題事關兩國關係根基和雙方之間基本信義。

茂木敏充在本月22日的就任記者會上談及中日關係時表示，將在構建「戰略互惠關係」與構建「具有建設性且穩定的雙邊關係」這一大方向下，加強溝通，通過共同努力，減少問題和擔憂，增進理解與合作。

王毅今日在通話中，祝賀茂木再次出任外相，表示中日互為重要近鄰，中方對日政策保持連續性、穩定性，願同日方一道，繼續按照中日四個政治文件確立的原則和方向，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

王毅強調，中方注意到日本新內閣釋放的一些積極信號，高層交往對中日關係發展具有重要意義。他說，希望日本新內閣邁好對中交往的「第一步」，扣好「第一粒紐扣」；歷史、台灣問題事關兩國關係根基和雙方之間基本信義，希望日方同中方一道，維護好中日關係的政治基礎，推動中日關係沿著正確方向繼續改善發展。

據大陸外交部引述，茂木敏充表示，當前國際形勢深刻演變，日中兩國承擔越來越大的國際責任。他說，中國是日本重要鄰國，高市首相高度重視日中關係。

茂木敏充強調，日方從來無意同中方脫鉤斷鏈，希雙方加強各層級交往，增進互利合作，妥善處理分歧，全面推進建設性、穩定的日中戰略互惠關係。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明年輕症直衝大醫院變貴　一次收1200元
大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發
獨／贈豪車又送出國遊學仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙
照X光「屎塞到胸部」　沈迷3C害慘他：嚇屎了
大谷翔平太不可思議了！佛里曼：敬遠是正確選擇
封王變新兵！馬傑森光頭造型曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「奶皮糖葫蘆」一夜爆紅！　陸顧客喊：排3hr只為吃上一串

中日外長通話　王毅：台灣問題事關兩國「基本信義」

新華社文章提「愛國者治台」　陸委會：台灣民眾不會上當

陸對沈伯洋立案偵查　陸委會：台灣人絕不接受恫嚇脅迫

新華社「鐘台文」連三天刊文！　稱台灣出路只有一條：走向祖國完全統一

2025胡潤百富榜公佈　鍾睒睒四度拿下中國首富...倆新面孔擠入前十

大陸又一開源模型爆紅！　MiniMax性能「超越DeepSeek」

相隔十年！滬指「低開高走」重返4000點　福建海西板塊集體漲停

11歲屁孩「吞10g萬元金豆」　媽氣炸：天天叮囑，不准在外拉屎

「共同抵制保護主義」　大陸與東協簽署自貿區3.0升級版議定書

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

「奶皮糖葫蘆」一夜爆紅！　陸顧客喊：排3hr只為吃上一串

中日外長通話　王毅：台灣問題事關兩國「基本信義」

新華社文章提「愛國者治台」　陸委會：台灣民眾不會上當

陸對沈伯洋立案偵查　陸委會：台灣人絕不接受恫嚇脅迫

新華社「鐘台文」連三天刊文！　稱台灣出路只有一條：走向祖國完全統一

2025胡潤百富榜公佈　鍾睒睒四度拿下中國首富...倆新面孔擠入前十

大陸又一開源模型爆紅！　MiniMax性能「超越DeepSeek」

相隔十年！滬指「低開高走」重返4000點　福建海西板塊集體漲停

11歲屁孩「吞10g萬元金豆」　媽氣炸：天天叮囑，不准在外拉屎

「共同抵制保護主義」　大陸與東協簽署自貿區3.0升級版議定書

看山本由伸請纓登板好感動　佛里曼下決心：不能再讓他上去投

高鐵南延＋台積電供應鏈加持　屏東新案直攻4字頭

稀土經濟牽動東南亞戰略供應鏈　學者專家：台印可協作半導體、再生能源、先進製造領域

快訊／台南機車撞水泥車！婦右臂完全斷離　斷肢急送醫接回

囂張！萬丹畜牧場業者派2車載廚餘強闖焚化廠　屏縣府重罰送辦

送「台灣LV包」爸媽超高興！他列5大優點：超受日本老人家歡迎

家寧新片體驗愛玉園　「被抓包刪文重PO」網酸她勤勞

黑豹旗／嶺東高中最辛苦男人尹治豪！遺憾兄弟奪亞「明年會更好」

高雄通報疑豬瘟肉流入屏東　13家業者貨品全數封存...查驗結果曝

機車被丟垃圾怒了！下秒她拿起一看竟感動喊：好愛台灣

【老闆霸氣】豬瘟疫情公休！肉圓業者薪水照發

大陸熱門新聞

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

快訊／大陸公安對沈伯洋立案偵查！

科技公司送優秀員工「黃金鍵帽」！她努力3年終到手

撿獲大陸霹靂-15飛彈　印度正尋求仿製：是一款好武器

陸「萬能遙控器」流竄　配對解碼便能破解社區商場停車場鐵捲門

11歲屁孩吞10g金豆！媽怒：不准在外拉屎

影／館長北京行體驗「不到長城非好漢」

中國衛星太空俯瞰台灣！台北、竹科全入鏡

大陸又一開源模型爆紅！　MiniMax性能「超越DeepSeek」

用印表機製假鈔「墨水味飄滿屋」 犯嫌全是「00後」和未成年

金價飆升！陸民間興起「淘金熱」 有人蹲點河道淘半天「喜提1克」

影／館長再罵「民進黨是歷史罪人」

沈伯洋遭陸「立案偵查」　國台辦大讚「正義之舉」

新華社「鐘台文」連三天刊文！　稱台灣出路「只有一條」

更多熱門

相關新聞

白宮證實　高市提名川普角逐諾貝爾和平獎

白宮證實　高市提名川普角逐諾貝爾和平獎

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）28日證實，日本首相高市早苗已正式告訴美國總統川普（Donald Trump），將提名他角逐諾貝爾和平獎。

高市給川普第一份見面禮　安倍高球桿

高市給川普第一份見面禮　安倍高球桿

川普、高市簽稀土協議　美獲日本軍備大單

川普、高市簽稀土協議　美獲日本軍備大單

王毅與盧比歐通話　學者：川習會或達成「階段性解決方案」

王毅與盧比歐通話　學者：川習會或達成「階段性解決方案」

川普力挺高市早苗：將成為偉大首相

川普力挺高市早苗：將成為偉大首相

關鍵字：

中日關係王毅茂木敏充高市早苗台灣問題

讀者迴響

熱門新聞

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

《影后》女星爆難搞5事蹟！

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

中華電信ESG「泰舊換新 竹構未來」計畫　助原民青年返鄉撫育竹林固碳愛地球

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面