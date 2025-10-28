中日外長通話　王毅：台灣問題事關兩國「基本信義」

▲中日關係。（圖／路透社）

記者陳冠宇／綜合報導

隨著高市早苗當選日本首相，日本也迎來新內閣。大陸外交部長王毅今（28）日與日本新任外相茂木敏充通電話時表示，希望日本新內閣邁好對中交往的「第一步」，並強調歷史、台灣問題事關兩國關係根基和雙方之間基本信義。

茂木敏充在本月22日的就任記者會上談及中日關係時表示，將在構建「戰略互惠關係」與構建「具有建設性且穩定的雙邊關係」這一大方向下，加強溝通，通過共同努力，減少問題和擔憂，增進理解與合作。

王毅今日在通話中，祝賀茂木再次出任外相，表示中日互為重要近鄰，中方對日政策保持連續性、穩定性，願同日方一道，繼續按照中日四個政治文件確立的原則和方向，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

王毅強調，中方注意到日本新內閣釋放的一些積極信號，高層交往對中日關係發展具有重要意義。他說，希望日本新內閣邁好對中交往的「第一步」，扣好「第一粒紐扣」；歷史、台灣問題事關兩國關係根基和雙方之間基本信義，希望日方同中方一道，維護好中日關係的政治基礎，推動中日關係沿著正確方向繼續改善發展。

據大陸外交部引述，茂木敏充表示，當前國際形勢深刻演變，日中兩國承擔越來越大的國際責任。他說，中國是日本重要鄰國，高市首相高度重視日中關係。

茂木敏充強調，日方從來無意同中方脫鉤斷鏈，希雙方加強各層級交往，增進互利合作，妥善處理分歧，全面推進建設性、穩定的日中戰略互惠關係。