　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

CNN：美擬悄悄把台灣打造成「豪豬」　威嚇共軍戰略曝光

▲▼國防部海馬式火箭發射。（圖／記者陳煥丞攝）

▲台灣陸軍實彈射擊美製海馬斯火箭系統。（圖／記者陳煥丞攝）

記者吳美依／綜合報導

CNN引述消息人士說法報導，川普政府正計畫將台灣打造成具備威嚇力的「豪豬」（porcupine），讓中共入侵台灣付出慘痛代價，但同時希望在不激怒北京的情況下達成目標。

消息人士透露，川普政府打算透過戰略性投資用於「不對稱作戰」的小型精準武器，將台灣打造成「豪豬」以嚇阻中國侵略，或者讓入侵行動的代價變得高昂又痛苦，以至於攻台成本大於利益。此外，美國官員也希望在「不對北京比中指」的情況下達成目標。

消息人士提到，今年稍早川普政府拒絕透過總統撥款權（PDA）將美軍庫存武器移轉給台灣，引發外界對於美軍對台承諾的質疑，但此舉不代表完全放棄支持台灣。一名官員指出，美國可以提供給台灣的庫存武器，在對抗中共時效果有限。

▲▼台灣,中國,美國。（圖／路透）

▲美國對台政策引發全球關注。（圖／路透）

官員表示，川普政府已要求台灣增加軍購訂單，美方目前仍在等待這些新訂單。川普政府同時明確表示，他們以看待歐盟的視角看待這座經濟繁榮的島嶼，台灣必須為自身防務投入更多資源。

不過，台灣仍在等待價值逾200億美元、尚未交付的美製軍武，美方生產時程因烏克蘭戰爭而延宕。五角大廈《國防戰略》（National Defense Strategy）延遲發布，以及美軍在全球資源分配的內部分歧，都讓外界質疑實際投入台灣的軍事重點與資源有多少。

消息人士指出，決定提供給盟友與夥伴的美國軍武流向，通常屬於國防部長的職責。但五角大廈最近幾月多次試圖透過政策備忘錄做出決策，有時卻會被川普直接否決。

▲▼解放軍東部戰區4月8日環台軍演。（圖／CFP）

▲解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）

中國領導人習近平將「台海統一」視為2050年實現「民族復興」的核心要求，中共高層近期制定了5年計畫，被分析人士預期優先推動兩岸經濟整合，作為「和平統一」策略的其中一環。與此同時，美國官員也表示，習近平已下令解放軍在2027年前準備好攻台能力。

川普最近公開宣稱，習近平不會入侵台灣，因為「美國是世上最強大的軍事力量」，雙方實力差距懸殊。但美國官員仍認為，台灣必須採取更迅速的行動以強化自身防衛。

川普也堅信，只要他還是美國總統，習近平就不會武力犯台。台灣反而擔心，這個想法恐怕阻礙美國在未來幾年有效提升台灣軍事能力的積極度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子人設崩塌！製作人B2「見他遭控偷吃粿粿」真實反應曝
快訊／吳怡農「壓線遞表」！爭取民進黨台北市長參選資格
高雄老牌醫院慘了！被查獲180項嚴重疏失
明天起北東有雨又降溫　周末還有熱帶系統發展
三重滷肉飯名店「今大」宣布暫停營業

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

CNN：美擬悄悄把台灣打造成「豪豬」　威嚇共軍戰略曝光

月經來遲到！印度男主管逼女員工「脫衣證明」　還拍衛生棉照

前室友不洗澡「內褲重複穿」經血內褲扔廁所　女崩潰：還叫我洗

27歲泰女「柬埔寨離奇墜亡」！屍體竟完好無血跡　爆捲入千萬竊案

幼兒園惡狼！61歲廚師趁午休「性侵3女童」7個月　最小僅1歲

2台男「泰國豪宅藏毒」被逮畫面曝！　買K他命、笑氣爽開毒趴

15歲女學生「遭印度4男輪流性侵」　綁到車上洩慾9小時

不只採購大豆、供應稀土！　川普：中國同意購買美國能源

川習會沒談到台灣　川普：有討論晶片「但不是輝達Blackwell」

2變性女「搶1男公關」！芭達雅上演全武行　當街互毆畫面曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

北教大「型男教授」偷吃12女！ 後宮集滿校長、老師、學生 滿滿都是他工具人

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

CNN：美擬悄悄把台灣打造成「豪豬」　威嚇共軍戰略曝光

月經來遲到！印度男主管逼女員工「脫衣證明」　還拍衛生棉照

前室友不洗澡「內褲重複穿」經血內褲扔廁所　女崩潰：還叫我洗

27歲泰女「柬埔寨離奇墜亡」！屍體竟完好無血跡　爆捲入千萬竊案

幼兒園惡狼！61歲廚師趁午休「性侵3女童」7個月　最小僅1歲

2台男「泰國豪宅藏毒」被逮畫面曝！　買K他命、笑氣爽開毒趴

15歲女學生「遭印度4男輪流性侵」　綁到車上洩慾9小時

不只採購大豆、供應稀土！　川普：中國同意購買美國能源

川習會沒談到台灣　川普：有討論晶片「但不是輝達Blackwell」

2變性女「搶1男公關」！芭達雅上演全武行　當街互毆畫面曝

陸配溺殺2幼女凌亂道歉又感恩「檢求處無期、律請判8年」11／3揭曉

Threads爆紅護唇蜜台灣買得到　秋冬最美黏膜光感唇推薦色號一次看

即使被劈腿仍會選擇原諒的三大星座！TOP 1很重感情　遍體鱗傷也不想關係破裂

Travis Scott演唱會派對名單超大咖！GD、CL、好萊塢精靈女神全現身

快訊／吳怡農「壓線遞表」！爭取民進黨台北市長參選資格

王子人設崩塌！《棒棒堂》製作人B2「見他遭控偷吃粿粿」真實反應曝

以為拉傷！腳後跟疼半年竟是阿基里斯腱斷裂　她慘錯過黃金治療期

最新賺年終方式？檢舉亂丟菸蒂獎金驚人　環保局再推打擊1陋習

許瑋甯談人生新篇章「學會放手」　優雅白裙化身香奈兒女郎

LINE只傳「有空嗎」　一票人火大：絕不回！妹子曝正確開場

【醫病關係極好XD】帶貓貓看獸醫結果牠超熱情狂騷擾醫生

國際熱門新聞

「川習會」結束了　閉門會談1小時40分

即／川普宣布對中關稅「即起調降10%」

川普親揭「川習會」成果！5亮點一次看

車諾比驚見藍色狗狗　可能原因曝光

俄「末日武器」海神核魚雷成功！　引發毀滅性放射海嘯

黃仁勳主動邀約！　美韓3巨頭將見面吃炸雞

川普指示美國開始「測試核武」

2天處決2000人　衛星照驚見「土地染紅」

MUJI芳香噴霧出包！日宣布回收60萬瓶

鮑爾放鷹　美股收盤走勢分歧

CNN：台灣考慮換駐美代表拉攏川普圈

川普稱習近平是老友：還會達成更多共識

中方保鑣「追車畫面」曝　肉身保護習近平

好萊塢惡魔製片重判146年！性侵7女殺2人

更多熱門

相關新聞

川習會後出現疑美棄台論　綠：認知作戰不攻自破

川習會後出現疑美棄台論　綠：認知作戰不攻自破

川習會展開，前國民黨立委吳斯懷稱批評民進黨裝睡、川普搬石頭砸自己腳。社群上也出現許多疑美棄台言論。對此，民進黨中國部主任吳峻鋕今（30日）於民進黨發言人韓瑩主持的直播節目《午青LIVE》中表示，所有質疑美國棄台的言論，都是來自中國的認知作戰意圖帶風向，但川普總統本人都已清楚說明沒有討論台灣議題，川習會前後各種有關台灣會被出賣的風向，都已經證實是錯誤判斷，一切不攻自破。

川習會短短百分鐘！　「經濟降溫、政治升溫」進入帶笑冷戰階段

川習會短短百分鐘！　「經濟降溫、政治升溫」進入帶笑冷戰階段

川普：中國同意購買美國能源

川普：中國同意購買美國能源

川普：川習會沒談到台灣

川普：川習會沒談到台灣

川習會落幕　綠委樂見大國溝通

川習會落幕　綠委樂見大國溝通

關鍵字：

美國台灣中共川普軍事

讀者迴響

熱門新聞

王子、粿粿出手了！

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面