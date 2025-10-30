CNN：美擬悄悄把台灣打造成「豪豬」　威嚇共軍戰略曝光

▲台灣陸軍實彈射擊美製海馬斯火箭系統。（圖／記者陳煥丞攝）

記者吳美依／綜合報導

CNN引述消息人士說法報導，川普政府正計畫將台灣打造成具備威嚇力的「豪豬」（porcupine），讓中共入侵台灣付出慘痛代價，但同時希望在不激怒北京的情況下達成目標。

消息人士透露，川普政府打算透過戰略性投資用於「不對稱作戰」的小型精準武器，將台灣打造成「豪豬」以嚇阻中國侵略，或者讓入侵行動的代價變得高昂又痛苦，以至於攻台成本大於利益。此外，美國官員也希望在「不對北京比中指」的情況下達成目標。

消息人士提到，今年稍早川普政府拒絕透過總統撥款權（PDA）將美軍庫存武器移轉給台灣，引發外界對於美軍對台承諾的質疑，但此舉不代表完全放棄支持台灣。一名官員指出，美國可以提供給台灣的庫存武器，在對抗中共時效果有限。

▲美國對台政策引發全球關注。（圖／路透）



官員表示，川普政府已要求台灣增加軍購訂單，美方目前仍在等待這些新訂單。川普政府同時明確表示，他們以看待歐盟的視角看待這座經濟繁榮的島嶼，台灣必須為自身防務投入更多資源。

不過，台灣仍在等待價值逾200億美元、尚未交付的美製軍武，美方生產時程因烏克蘭戰爭而延宕。五角大廈《國防戰略》（National Defense Strategy）延遲發布，以及美軍在全球資源分配的內部分歧，都讓外界質疑實際投入台灣的軍事重點與資源有多少。

消息人士指出，決定提供給盟友與夥伴的美國軍武流向，通常屬於國防部長的職責。但五角大廈最近幾月多次試圖透過政策備忘錄做出決策，有時卻會被川普直接否決。

▲解放軍東部戰區環台軍演。（圖／CFP）



中國領導人習近平將「台海統一」視為2050年實現「民族復興」的核心要求，中共高層近期制定了5年計畫，被分析人士預期優先推動兩岸經濟整合，作為「和平統一」策略的其中一環。與此同時，美國官員也表示，習近平已下令解放軍在2027年前準備好攻台能力。

川普最近公開宣稱，習近平不會入侵台灣，因為「美國是世上最強大的軍事力量」，雙方實力差距懸殊。但美國官員仍認為，台灣必須採取更迅速的行動以強化自身防衛。

川普也堅信，只要他還是美國總統，習近平就不會武力犯台。台灣反而擔心，這個想法恐怕阻礙美國在未來幾年有效提升台灣軍事能力的積極度。